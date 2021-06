BauerBikes: 1. E-Mountainbike made in Styria

Graz (OTS) - Große Neuigkeiten aus dem Hause Bauer's E-Bike GmbH aus Graz: Mit den „BauerBikes“ wird nach längerer Entwicklungszeit das 1. E-Mountainbike „made in Styria“ präsentiert! Und österreichweit erstmalig und einzigartig bietet die Bauer's E-Bike GmbH ein Franchise-Modell für den E-Bike-Verkauf an. Alle E-Bike-Verkaufsinteressierten erhalten dabei eine individuelle Gesamtlösung.

Erstes E-Bike-Franchise Österreichs

Das brandneue BauerBikes Franchising-System ermöglicht unter dem Motto „Starten Sie das BauerBikes Verkaufs- und Servicecenter in Ihrer Region“ ein Geschäftsmodell für bereits bestehende Unternehmen als auch für Neustarter. Je nach Partnerwunsch werden individuelle Verkaufscenter, diverse E-Bike Marken, Zubehör, Ersatzteile, und vieles mehr angeboten. Mit der Marke BauerBikes und dem in Europa flächendeckenden Franchise-System werden neue Wege in der Elektromobilität beschritten und somit auch ein entsprechender Beitrag zum Klimaschutz in Europa geleistet.

Gerhard Bauer, Inhaber BauerBikes: „Zur Zeit starten wir in Österreich mit 20 Franchise-Partnern, meist sind dies Autohändler. Die Verkaufs- und Servicefilialen werden von uns in unterschiedlichen Größen angeboten. Mit diesem einzigartigen Konzept kann unser junges Team von BauerBikes den stark ansteigenden, europäischen E-Bike-Markt – sowohl im Servicebereich als auch als steirischer E-Bike-Produzent – bestens bedienen.“

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Philip Slapar MBA

philip.slapar @ bauerbikes.com

Tel.: +43 69917312102