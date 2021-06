Reminder: Tiroler Wellness Kongress 2021

Einladung zum Branchentreff für Wellness, Gesundheit und innovative Hotellerie am 17. Juni 2021.

Innsbruck (OTS) - Der Cluster Wellness der Standortagentur Tirol lädt Sie herzlich zum Tiroler Wellness Kongress 2021 ein. Frische Ideen, mutige Ansätze und neue Möglichkeiten von Resilienz über Leadership bis zu Digitalisierung stehen im Mittelpunkt.

Tiroler Wellness Kongress 2021

Datum: Donnerstag, 17. Juni 2021

Zeit: 09.00 – 12.00 Uhr

Ort: online via Zoom

Aus dem Programm:

Ein Blick in die Zukunft mit Lutz Hertel (Deutscher Wellness Verband), Lisbeth Jerich (Institut für Salutogenese), Michaela Thaler (Best Wellness Hotels) und Franz Linser (Linser Hospitality)

Biophiles Wohlsein – Die Liebe zum Lebendigen erfordert ein Umdenken aller (Gerhard Frank, Erlebnisdesigner, Philosoph und Unternehmer)

Leadership in der „neuen“ Normalität (Katharina Witt, Business Beat)

Wellness für Alle oder Digitalisierung im Spa (René Damian Pier, Schienbein+Pier)

Resilienz – stark durch herausfordernde Zeiten (Carina Preuss, Ayurveda Parkschlösschen)

Nutzen Sie den Tiroler Wellness Kongress für Ihren persönlichen Vorteil. Verschaffen Sie sich neue Einblicke in innovative Themen, schließen Sie wertvolle Kontakte und erweitern Sie Ihr Netzwerk.

Details und Anmeldung unter www.standort-tirol.at/wellnesskongress2021

Die Cluster der Standortagentur Tirol werden aus Mitteln des EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) ko-finanziert.

