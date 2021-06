Oö. Volksblatt: "SPÖ auf dünnem Eis" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 10. Juni 2021

Linz (OTS) - Mit ihren Vorschlägen in Sachen leichterer Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft begibt sich die SPÖ auf sehr dünnes Eis. Aus einem — den Zeitraum eines positiven Asylbescheids eingerechnet — lediglich sechsjährigen Aufenthalt im Land bereits einen Rechtsanspruch auf Verleihung der Staatsbürgerschaft erwachsen zu lassen, wird der Bedeutung einer Staatsbürgerschaft nicht gerecht. Die ersitzt man sich nicht, sondern die kann man erhalten, wenn gelebte Integration dokumentiert ist. Die rote „Nur-keine-Hürden-Mentalität“ zeigt sich auch an der Umwandlung der derzeitigen Prüfung in einen unverbindlichen Lehrgang. Man wäre nicht überrascht, wenn Hans Peter Doskozil bei diesem Thema die Parteilinie wieder einmal links liegen lässt.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at