Kulturfestival Wienwoche sucht neue künstlerische Leitung ab 2022

Positionierung als (post-)migrantisches, queer-feministisches Festival für Kunst und Aktivismus soll fortgesetzt werden

Wien (OTS) - WIENWOCHE ist eine seit 2012 jährlich im September in Wien stattfindende Schwerpunktveranstaltung für aktuelle Kunst und Kultur. WIENWOCHE versteht sich als (post-)migrantisches, queer-feministisches Festival für Kunst und Aktivismus. Es nimmt Kulturarbeit als ein Einmischen in gesellschaftliche, politische und kulturelle Debatten wahr. WIENWOCHE möchte die Grenzen künstlerischer und kultureller Praxen erweitern und diese für alle in der Stadt lebenden sozialen Gruppen zugänglich machen.

Zur Weiterführung der erfolgreichen Arbeit sucht der Trägerverein qualifizierte Personen für die Künstlerische Leitung, deren Aufgabe darin besteht, die Gesamtkonzeption des jährlichen WIENWOCHE Festivals zu erstellen, ein Zeichen im Feld aktueller Kunst und Kultur zu setzen, sowie die inhaltliche Weiterentwicklung von WIENWOCHE erwarten lässt. Bewerbungen sind auch für neu formierte Teams möglich.

Erwünschtes Profil:

Fundierte Erfahrungen im Bereich des künstlerischen Kuratierens

Hohe Motivation, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

Erfahrungen im Bereich Kulturmanagement

Zuverlässiges, flexibles Organisationstalent

Umsetzungsstärke und Belastbarkeit während des Festivalzeitraums

Diskriminierungskritisches Bewusstsein und diversitäts-sensibles Know-how

Medienkompetenz, Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil

Aufgabengebiet:

Konzeption, Organisation, Abwicklung und Nachbetreuung der WIENWOCHE-Veranstaltungen

Fokus auf künstlerisch-kuratorischer Arbeit

Öffentlichkeitsarbeit

Berichtwesen und Projektabrechnung

Die Interviews für Bewerber_innen in der engeren Wahl sind für den 4. und 5. Oktober 2022 vorgesehen. Die Bestellung erfolgt für zwei Jahre ab 1. Jänner 2022 mit einer einmaligen Verlängerungsmöglichkeit für weitere zwei Jahre. Für eine geregelte Übergabe ist eine Einarbeitungsphase ab Oktober/November 2021 geplant.

Für die Leitungsperson oder das Leitungsteam stehen max. 40 Wochenstunden zur Verfügung. Das entspricht 14 Monatsgehältern der Gruppe 7/1 des Gehaltsschemas für Vereine.

Bewerbungen mit Lebenslauf und einem künstlerischen Konzept für das WIENWOCHE Festival 2022 und 2023 bis 6. September 2021 per Email (als PDF) an bewerbung @ wienwoche.org. Info ...

WIENWOCHE - künstlerische Leitung ab 2022 Jetzt bewerben!

Rückfragen & Kontakt:

WIENWOCHE Presse c/o die jungs kommunikation e. U.

Martin Lengauer

T: +43 699 10088057 | presse @ wienwoche.org

http://www.wienwoche.org | http://www.diejungs.at