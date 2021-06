„Krone“ im EURO-Fieber – alle Tore im TV und online!

Top-Experten wie Lothar Matthäus & Co.

Wien (OTS) - Die Fußball-Europameisterschaft startet - und die „Krone“ versorgt die Fans mit Fußball-Unterhaltung der Extra-Klasse!

Alle Tore der EURO und die echten Top-Experten zu jedem Spiel erleben Sie via Satellit, Kabel und Antenne mit Ihrem neuen Fernsehsender krone.tv.

Die heißesten News, brandaktuell und jederzeit abrufbar, sowie die Torvideos aller Spiele, Liveticker, alle Daten & Tabellen und ein packendes Tippspiel bekommen sie rund um die Uhr auf krone.at.

Und darüber hinaus bekommen alle Fußballbegeisterten spannende Hintergrundinformationen, Top-Reportagen und ausführliche Analysen kompakt und bildgewaltig aufbereitet in unserem täglichen EM-Extra der Kronen Zeitung.

krone.tv-Chef Max Mahdalik: „Wir fiebern den ersten Spielen schon sehr lange mit riesiger Vorfreude entgegen, denn die EURO wird gerade nach den harten Einschränkungen der letzten Monate mehr als nur ein Sportfest. Wir sind stolz, auf unserem neuen TV-Sender krone.tv alle Tore und brenzligen Szenen dieser EURO direkt nach den Spielen mit einer unglaublichen Bandbreite an Top-Experten wie Lothar Matthäus, Carsten Jancker, Michael Konsel, Peter Pacult, Veli Kavlak, Otto Konrad und vielen mehr beleuchten zu dürfen. Außerdem gibt es packenden Reportagen von unserem Nationalteam und den Spielorten, haben wir Außenteams beim heißesten Public Viewing in Wien.“

Krone.at Sportchef Michael Fally: „Ich freue mich sehr, dass ich zum Einstieg in die EM Lothar Matthäus interviewen durfte. Mit ihm haben wir einen Profi an unserer Seite, der uns während der EM mit Analysen versorgen wird und sowohl alle drei Österreich- als auch alle drei Deutschland-Spiele für uns unter die Lupe nehmen wird.“

Unser großes Interview mit Lothar Matthäus sehen Sie morgen, Donnerstag, 10.06.2021 um 17.20 Uhr auf krone.tv und um 19.35 Uhr erleben Sie Carsten Janckers tägliche Analyse einer EURO-Gruppe. Während der EURO, also ab Freitag, wird es auf krone.tv immer 30 Minuten vor Anpfiff des ersten Spiel des Tages das erste EM-Studio geben und auch nach jedem Spiel wird es ein EM-Studio geben, also bis zu fünf Studio-Sendungen pro Tag!

Tippspiel auf Krone.at

In unserem Tippspiel auf krone.at können Sie sich mit der Krone-Community messen und an allen Spieltagen an unseren Tipprunden teilnehmen. Sammeln Sie wertvolle Punkte - und mit etwas Glück gewinnen Sie einen Sommerurlaub in der faszinierenden Bergwelt Tirols!

Mit der Krone zum Public Viewing

Vom 11. Juni bis 11. Juli wird es im Prater, direkt neben dem Feuerdorf, eine riesige Public Viewing Zone geben. Stadionfeeling garantiert! Wir verlosen für die Gruppenphase pro Spieltag 10 x 2 Tickets für die exklusive „Krone Lounge“. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie auf krone.at.

