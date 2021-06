EURO 2020: ORF 1 bittet zehnmal zum „Legenden-Stammtisch mit Herbert Prohaska“

Ab 12. Juni mit Gästen wie Hannes Kartnig, Toni Polster, Hans Huber, Peter Schöttel, Andi Ogris, Walter Skocik und Gustl Starek

Wien (OTS) - Bei der EURO 2020 (ab 11. Juni 200 Stunden live in ORF 1) ist Herbert Prohaska wie gewohnt als Chef-Experte an der Seite von Rainer Pariasek und Co. um keine Analyse verlegen, ab Samstag, dem 12. Juni 2021, wird er selbst zum Gastgeber: Insgesamt zehnmal bittet Österreichs Jahrhundertfußballer zum „Legenden-Stammtisch mit Herbert Prohaska“ und begrüßt dabei heimische Fußballgrößen ebenso wie Trainer aber auch Funktionäre und Journalisten. Schauplatz ist dabei die Spielstätte der von Toni Polster trainierten Wiener Viktoria. Dabei wird weniger fachgesimpelt – vielmehr werden anekdotische Erinnerungen gesucht und sonder Zahl gefunden.

Die Termine des „Legenden-Stammtisch mit Herbert Prohaska“ in ORF 1

Samstag, 12. Juni, 13.05 Uhr (mit Toni Polster, Peter Schöttel, Hannes Kartnig)

Sonntag, 13. Juni, 11.25 Uhr (Roman Mählich, Hannes Kartnig, Werner Gregoritsch, Toni Polster)

Montag, 14. Juni, 13.05 Uhr (Josef Degeorgi, Toni Polster, Hannes Kartnig, Zoran Barisic)

Dienstag, 15. Juni, 15.35 Uhr (Walter Skocik, Werner Gregoritsch, Rudolf Flögel, Toni Polster)

Mittwoch, 16. Juni, 13.05 Uhr (Ernst Baumeister, Roman Mählich, Hans Huber, August Starek)

Donnerstag, 17. Juni, 12.45 Uhr (Kurt Garger, Hans Huber, Andreas Ogris, Robert Sedlacek)

Freitag, 18. Juni, 13.05 Uhr (Franz Hasil, Josef Degeorgi, Peter Schöttel, Hannes Kartnig)

Weiters (die Besetzung steht noch nicht fest):

Samstag, 19. Juni, 11.45 Uhr

Sonntag, 20. Juni, 12.05 Uhr

Montag, 21. Juni, 15.35 Uhr

