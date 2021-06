IMPULS-Award: Der Preis für innovative Gemeinden

Einreichungen bis 27. Juli möglich - Preisverleihung im Zuge des Österreichischen Gemeindetages am 15. September in Tulln

Wien (OTS) - Am 15. und 16. September 2021 finden der Österreichische Gemeindetag und die Kommunalmesse in Tulln statt. Im Rahmen der Veranstaltung verleiht der Österreichische Kommunal-Verlag den IMPULS Award, der außerordentliche Leistungen und Projekte von Gemeinden auszeichnet.

Der Österreichische Gemeindebund ist Kooperationspartner des „IMPULS-Award“, mit dem in vier Kategorien beispielgebende Projekte ausgezeichnet werden. „Die 2.095 österreichischen Gemeinden sind unglaublich vielfältig und innovativ. Mit zahlreichen kleinen und auch größeren Ideen gestalten die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern seit jeher ihren persönlichen Lebensmittelpunkt. Gerade in den letzten Monaten hat sich klar und deutlich gezeigt, was die Gemeinden tagtäglich tun. Ohne Gemeinden hätten wir auch die Gesundheits-Krise bisher nicht so gut meistern können“, betont Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl. Die Kommunen sind Vorreiter und Vorbilder in Sachen Nachhaltigkeit und soziales und wirtschaftliches Engagement. „Mit viel Einfallsreichtum wurden auch in herausfordernden Zeiten interessante Projekte umgesetzt. Mit dem Impuls Award wollen wir nun jene Gemeinden vor den Vorhang holen. Wir freuen uns über interessante Projekte beim IMPULS-Award“, ruft Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl zur Projekteinreichung auf.

Gemeinden stellen ihren Bürgerinnen und Bürgern ein breites Angebot von Leistungen zur Verfügung und legen dadurch den Grundstein für eine nachhaltig höhere Lebensqualität jedes Einzelnen. Viele kommunale Verantwortliche übertreffen die Erwartungen ihrer Mitmenschen und wagen sich an bisher unangetastete Herausforderungen heran. Durch die direkte Nähe zu ihren Einwohnern erkennen Gemeinden Probleme frühzeitig und wissen, trotz begrenzter Mittel, effiziente Lösungen zu finden und anhand einfallsreicher Projekte umzusetzen. Mit dem IMPULS Award werden Gemeinden prämiert, die mit ihren innovativen Projekten zu Impulsgebern unserer Zeit werden.

Eingereicht werden können Ideen, Projekte in der Umsetzungsphase, aber auch verwirklichte Projekte. Die Projekte müssen zu einer der vier ausgeschriebenen Kategorien „Soziales Engagement“, „Nachhaltigkeit“, „Wirtschaftsimpuls“ und „Bürgerkommunikation“ passen. Die Beiträge müssen in Österreich umgesetzt worden sein bzw. vom Gemeinderat oder dem Fördergeber bewilligt sein und knapp vor der Umsetzung stehen oder einen Bezug zu Österreich haben.

Teilnahmeberechtigt sind Gemeinden, kommunale Verbände, interkommunale Projektgruppen, Bildungseinrichtungen, Vereine und Privatinitiativen in Österreich. Einreichungen sind bis 27. Juli 2021 unter www.kommunal-impuls möglich.

Der Preis wird am 15. September 2021 im Rahmen des Österreichischen Gemeindetags und der Kommunalmesse in Tulln vergeben. Details und Infos auf www.kommunal-impuls.at bzw. per Mail unter impuls@kommunal.at

