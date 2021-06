Gottfried Maria Sulz zum „Steuerberater des Jahres“ ausgezeichnet

Ich freue mich außerordentlich über die Auszeichnung zum Steuerberater des Jahres und dass TPA auch dieses Jahr reüssieren konnte. Der Preis ist mir eine besondere Ehre, weil er auch aufgrund der Anzahl an Nominierungen vergeben wird. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei meinen Kunden für ihr Vertrauen sowie bei meinem Team für ihr tolles Engagement und ihre qualitativ hochwertige Arbeit bedanken Gottfried Maria Sulz, Partner bei TPA

Wien (OTS) - Zum siebenten Mal in Folge organisierten „Die Presse“ und „ifa AG“ die Wahl zum „Steuerberater des Jahres“. Der angesehene Branchen-Preis wurde am 8. Juni 2021 in den Wiener Sofiensälen – unter Einhaltung der behördlichen Auflagen für Feierlichkeiten – verliehen. Gottfried Maria Sulz, Partner der renommierten TPA Steuerberatung, erhielt den Preis in der Fach-Kategorie „Umgründungen“.

„ Ich freue mich außerordentlich über die Auszeichnung zum Steuerberater des Jahres und dass TPA auch dieses Jahr reüssieren konnte. Der Preis ist mir eine besondere Ehre, weil er auch aufgrund der Anzahl an Nominierungen vergeben wird. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei meinen Kunden für ihr Vertrauen sowie bei meinem Team für ihr tolles Engagement und ihre qualitativ hochwertige Arbeit bedanken “, so der Steuerberater Mag. Gottfried Maria Sulz über den ihm verliehenen „Abakus“.

Das Besondere an dieser Auszeichnung: Nur Unternehmerinnen und Unternehmer konnten den Steuerberater ihres Vertrauens für die Nominierung vorschlagen. Danach wurden die Meistgenannten noch von einer hochkarätigen Jury einer kritischen Wertung unterzogen. Aus knapp 14.000 Nominierungen wurden die Besten der Besten der Branche in sieben Fach-Kategorien gewählt.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Bilanzierung sowie Lohnverrechnung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Gerald Sinabell, Head of Corporate Communications

Tel. +43 (0) 676 318 22 77, gerald.sinabell @ tpa-group.at



Mag. Isabel Segrelles Vaello, MAS, Corporate Communications

Tel. +43 (0) 699 12345860, isabel.segrelles-vaello @ tpa-group.at