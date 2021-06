20. Bezirk: 3 Kulturforum-Veranstaltungen im Juni

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kulturforum Brigittenau“ organisiert im Juni drei vergnügliche Konzert-Veranstaltungen im „Haus der Begegnung Brigittenau“ (20., Raffaelgasse 11-13). Stets ist der Eintritt kostenlos. Ein musikalischer Abend mit dem Titel „The Best of Musical, Operette und Oper“ fängt am Donnerstag, 10. Juni, um 19.00 Uhr an. Dabei singen Leon Taudien (Tenor) und Yuko Mitani (Sopran). Begleiter der Vokalisten sind Ivan Kaca (Piano) und Olga Vukowitsch (Geige).

Am Samstag, 12. Juni, treten ab 19.00 Uhr die vier „Sirtaki-Schrammeln“ auf. Unter dem verheißungsvollen Motto „Ein kleiner Urlaub zwischendurch“ sorgen Charlotte Ludwig (Gesang), Harry Kucera (Gitarre), Christian Höller (Ziehharmonika) sowie Kosta Liaskos (Bouzouki) für gute Laune. Für Freitag, 18. Juni, hat sich ab 19.00 Uhr das Ensemble „Andreea Chira & Syrinx Consort“ angesagt und wird mit der Panflöte und Streichinstrumenten das Publikum bestens unterhalten. Bei diesen drei seitens des Bezirks unterstützten Kultur-Programmen ist die Einhaltung von Corona-Vorschriften erforderlich (3 G-Regel, FFP2-Maske, u.a.) und es wird um rechtzeitige Anmeldungen gebeten: Telefon 0664/19 44 208, E-Mail maly.christine@aon.at.

Allgemeine Informationen:

Geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

Sängerin Yuko Mitani: www.yukomitani.at/II.html

Sänger Leon Taudien: www.leontaudien.at

Sirtaki-Schrammeln (Charlotte Ludwig): www.charlotteludwig.at/sirtakischrammeln

Panflötistin Andreea Chira: www.andreeachira.com/konzerte

