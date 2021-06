Rekordbeteiligung bei „Hui statt Pfui“-Flurreinigungsaktion

Linz (OTS) - Umweltschutz und eine saubere, intakte Landschaft sind für alle Oberösterreicher*innen wichtige Werte. Die „Hui statt Pfui“-Kampagne der OÖ Umwelt Profis, in Unterstützung des Umweltressorts des Landes, wurde daher auch 2021 weitergeführt, nach dem Motto: „Auf Distanz, aber trotzdem gemeinsam für die Umwelt!“ Dabei haben sich Teilnehmer*innen von Klein bis Groß an den „Hui statt Pfui“-Flurreinigungsaktionen beteiligt und achtlos weggeworfenen Abfall entlang von Wegen, Straßen und Grünflächen eingesammelt, um so Oberösterreich gemeinsam wieder ein Stückchen sauberer zu machen.

„Ich bedanke mich bei den vielen Freiwilligen für das große Engagement beim gemeinsamen Zusammenräumen unserer Umwelt. Diese Rekordbeteiligung zeigt, dass immer mehr Menschen für einen nachhaltigen Umgang mit unserer Natur eintreten und auch aufmerksam machen wollen, dass Abfall nichts auf Wiese, Feld und im Wald verloren hat. Unsere Umwelt sauber zu halten ist ein Auftrag an alle und stellt dabei auch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz dar. Denn heute richtig entsorgte Abfälle sind die Rohstoffe von morgen“, so Klima-Landesrat Stefan Kaineder.



„Der OÖ. Landesabfallverband will zur Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung der Bevölkerung, Abfall richtig zu entsorgen und nicht einfach achtlos wegzuwerfen, beitragen. Daher freut es uns sehr, dass sich dieses Jahr besonders viele Bürger*innen an den „Hui statt Pfui“-Flurreinigungsaktionen beteiligt haben und unser Vorhaben, die Natur sauber zu halten, unterstützen“, betont LAV Vorsitzender Bgm. Roland Wohlmuth.



Heuer waren es besonders viele Umweltverbundene, die sich bei den Flurreinigungsaktionen beteiligten. 2021 ist daher mit über 32.000 Teilnehmer*innen ein Rekordjahr durch und durch. Groß und Klein aus 245 Gemeinden sammelten dabei über 52 Tonnen achtlos weggeworfene Abfälle.

Die im Jahr 2008 erstmalig initiierte Flurreinigungsaktion wird jedes Jahr, meist im Frühling oder Frühsommer, wiederholt. Der Aktionszeitraum der heurigen Hui statt Pfui-Kampagne erstreckte sich von März bis Ende Mai. Nicht nur Abfallsäcke und Handschuhe wurden verteilt, es wurden auch Geldpreise im Gesamtwert von 9.500 Euro verlost. Unterstützung kommt auch seit 13 Jahren von den OÖ Umwelt Profis der kommunalen Abfallwirtschaft, durch Koordinierung der Gemeindesammelaktionen.

