Barbara Stöckl im Gespräch mit Eva Glawischnig, Reinhard Haller, Anna-Theresa Lallitsch und Max Stiegl

In „Stöckl.“ am 10. Juni um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 10. Juni 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2 Ex-Politikerin Eva Glawischnig, Gerichtspsychiater Reinhard Haller, ORF-Fußball-Kommentatorin Anna-Theresa Lallitsch und Max Stiegl, Koch des Jahres 2021, zu Gast bei Barbara Stöckl:

Der Abgang von Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig im Jahr 2017 war ein sehr emotionaler. Als ehemalige Spitzenpolitikerin gibt die Mutter von zwei Söhnen einen Einblick in die täglichen Herausforderungen in dieser Branche und erzählt über ihre Neuorientierung als Selbstständige nach ihrem Intermezzo beim Glücksspielkonzern Novomatic, für das die Kärntnerin vielfach kritisiert wurde.

Als Gerichtspsychiater hat Reinhard Haller tiefe Einblicke in die Abgründe der menschlichen Seele erhalten und hat auch immer wieder seine Expertise zu Beteiligten von Polit-Skandalen, wie etwa dem Ibiza-Skandal, abgegeben. Aktuell beschäftigt er sich mit dem Thema Rache und plädiert für einen offeneren Umgang der Gesellschaft mit diesem zwiespältigen Gefühl.

Als Wirt ist auch Max Stiegl mit dem breiten Spektrum menschlicher Gefühlsregungen bestens vertraut. Wie hat der Spitzenkoch des Jahres 2021 selbst eineinhalb Jahre Pandemie erlebt und wie blickt der vierfache Vater auf sein neues Projekt, die Wiedererweckung des Knappenhof in Reichenau an der Rax?

Aufregende Zeiten stehen auch Fußball-Kommentatorin Anna-Theresa Lallitsch bevor, denn am Freitag startet die EM und sie wird Teil des ORF-Teams sein (Details zur umfangreichen EURO-2020-Berichterstattung im ORF unter presse.ORF.at). Seit zwei Jahren kommentiert die gebürtige Steirerin bereits Fußballspiele und war sogar die erste Frau, die ein Fußballspiel im ORF live kommentiert hat. Wird die 28-Jährige als Frau anders bewertet als ihre männlichen Kommentatoren-Kollegen?

