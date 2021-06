Reimagine, Recreate, Restore: Yadea bekräftigt Engagement für nachhaltige Entwicklung zum Weltumwelttag 2021

München (ots/PRNewswire) - Während sich die weltweite Aufmerksamkeit am Weltumwelttag dem Umweltschutz zuwendet, hat Yadea, eine führende Marke in der elektrischen Zweiradindustrie, sein langjähriges Engagement für nachhaltige Entwicklung als Teil seiner Mission zum Schutz der Erde erneuert. Parallel dazu hat Yadea am 5. Juni auch in den sozialen Medien einen Aufruf gestartet und seine Kunden aufgefordert, ihren Teil dazu beizutragen, indem sie ihre Emissionen reduzieren und mit elektrischen Zweirädern umweltfreundlich unterwegs sind.

Seit seiner Gründung hat Yadea große Fortschritte beim Schutz der Umwelt durch seine umweltfreundlichen Unternehmensrichtlinien gemacht und berücksichtigt die Kosten und Vorteile für die Umwelt in jeder Komponente seines Geschäfts, von der Herstellung und dem Betrieb bis hin zur Forschung und Entwicklung. Darüber hinaus hat Yadea zig Millionen Menschen dabei geholfen, auf umweltfreundlicheres Reisen umzusteigen: Bis heute wurden weltweit über 50 Millionen Yadea Produkte verkauft, die den Kraftstoffverbrauch um 9,07 Millionen Tonnen und die CO2-Emissionen um 31,6 Millionen Tonnen reduzieren - das entspricht der Pflanzung von 31,6 Milliarden Bäumen.

"Bei Yadea konzentrieren wir uns darauf, ein wirklich grünes Unternehmen mit nachhaltiger Entwicklung als Kernstück aufzubauen, das saubere Produktion und grüne Technologie einsetzt. Saubere Produktion ermöglicht es uns, Ressourcen über alle industriellen Produktionsaktivitäten hinweg zu rationieren, um die Risiken für Mensch und Umwelt zu reduzieren. Darüber hinaus bringen unsere Investitionen in grüne Technologie Vorteile für unsere Kunden und verbessern unseren Wettbewerbsvorteil, ohne die Umwelt zu beeinträchtigen", so Aska Zeng, General Manager von Yadea.

Yadea verfügt derzeit über acht Produktionsstandorte auf der ganzen Welt, die alle die grüne Produktion zur Herstellung grüner Technologien nutzen und über einige der am stärksten automatisierten High-End-Produktionslinien, Managementsysteme und fortschrittlichen QC-Technologien der Branche verfügen.

Die Basis in Tianjin verfügt über 14 moderne Produktionslinien mit einer jährlichen Kapazität von 5 Millionen Einheiten für den heimischen und globalen Markt, wobei geplant ist, bis 2021 weitere 240 Hektar hinzuzufügen. Diese Basis implementiert ein intelligentes Logistiksystem wie das TMS, um eine präzise integrierte Transportplanung, -optimierung und -ausführung zu erreichen.

Yadea setzt sich für eine saubere Produktionsstrategie ein, die Technologien zur Reduzierung von Schadstoffausstoß, Verbrauch und Emissionen einsetzt. Seine unabhängig entwickelte Graphen-Batterie - ein entscheidender Wendepunkt in der Batterietechnik für Elektrofahrzeuge - hat eine Lebensdauer von über 1.000 Aufladungen, kann in einer Stunde auf 80 % schnellgeladen werden und erhöht die Fahrzeugreichweite um bis zu 10 %.

Für die Kunden stellt das Unternehmen die Bedürfnisse seiner Kunden und des Planeten in den Vordergrund aller Marketing- und Vertriebsaktivitäten, von der Festlegung grüner Preisstrategien über die Förderung umweltfreundlicher Maßnahmen in allen Marketingkanälen bis hin zur Bereitstellung von Dienstleistungen, die auf den Umweltschutz ausgerichtet sind.

2019 führte Yadea die erste chinesische Allianz für das Recycling von Blei-Säure-Batterien an und etablierte einen standardisierten, effizienten Prozess für das Recycling von Blei-Säure-Batterien aus elektrischen Zweirädern.

Da Nachhaltigkeit ein immer wichtigeres Thema für Verbraucher und Regierungen wird, wird Yadea weiterhin seinen Teil dazu beitragen, sich eine bessere Zukunft vorzustellen. Mit grüner Produktion, Technologien und Marketing-Initiativen treibt Yadea mit seinen revolutionären Zweirad-Elektrofahrzeugen wahrlich das "Grüne Zeitalter" voran.

Informationen zu Yadea

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern, einschließlich Elektromotorrädern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern und Elektro-Kick-Scootern. Die Mission von Yadea ist es, seine Marktführerschaft zu nutzen, um eine Bewegung hin zu umweltfreundlicheren Reiselösungen zu inspirieren. Die Vision von Yadea ist es, weltweit führende Lösungen für Elektrofahrzeuge zu schaffen, indem innovative Technologien entwickelt werden, die internationale Standards für Sicherheit und Qualität erfüllen und übertreffen.

