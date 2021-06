AVISO: Morgige medienöffentliche Termine der Bundesregierung im Bundeskanzleramt um 10.00 Uhr und 12.00 Uhr

Wien (OTS) - Morgen, Mittwoch, 9. Juni 2021, finden folgende Medientermine der Bundesregierung im Bundeskanzleramt statt:

10.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ zur Operation "Trojan Shield"

Im Rahmen der Operation "Trojan Shield" kam es weltweit in 16 Staaten zu einem Schlag gegen die organisierte Kriminalität. In Österreich wurden die Ermittlungen in der Operation Achilles im Bundeskriminalamt sowie der Sondergruppe der Staatsanwaltschaft Wien zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität gebündelt.

Ziel der Operation waren Tätergruppen, die europaweit vor allem im Bereich der Suchtmittelkriminalität, aber auch im Waffenhandel und bei Gewaltdelikten agierten.

Über die Ergebnisse der Operation informieren Innenminister Karl Nehammer, Justizministerin Alma Zadić, FBI Legal Attaché Theodore Callimanis, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien Erste Staatsanwältin Nina Bussek und der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf.

ca. 12.00 Uhr

PRESSEFOYER nach dem Ministerrat

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass in das Bundeskanzleramt ab 9.15 Uhr und ab 11.15 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





