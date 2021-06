Grätzlgekritzel – Wien mit neuen Augen sehen

Ein Reiseführer der besonderen Art. Zehn Urban Sketcher* zeigen ihren individuellen Blick auf Wien.

Wien (OTS) - Kennen Sie Wien? Die Herausgeber*innen des Reiseführers „Grätzlgekritzel“ glauben: So noch nicht! Fünf Illustratorinnen und fünf Illustratoren zeigen in acht Kapiteln ihre Lieblingsplätze. Zu Themen wie „Wien gefunden“, „Wien vernascht“, „Wien flaniert“ und „Wien verlassen“ werden gezeichnete,

charmante Blicke auf die Stadt geworfen, begleitet von unterhaltsamen und informativen Texten.

Für jedes der acht Kapitel zeichneten zehn Urban Sketcher* ihre persönlichen Lieblingsplätze. (* Zeichnen vor Ort, drinnen oder draußen, nach direkter Beobachtung) Dieses Buch ermöglicht, Wien neu zu entdecken – durch die Augen von Menschen, die über das Talent verfügen, was sie sehen, empfinden und erleben zu Papier zu bringen. Es eignet sich nicht nur für Touristen, sondern auch für Menschen, die in der Stadt leben. Die Zeichnungen werden ergänzt durch unterhaltsame und informative Texte von Martin Neuhaus“, meint Verlegerin Andrea Schiffer.

„Grätzlgekritzel“ nimmt seine Leser*innen mit auf einen Spaziergang zu Orten abseits des allseits Bekannten. Das Format des Buches wurde mit 15x20 cm so gewählt, dass es gut in der Tasche oder dem Rucksack Platz findet. Das Buch hat 186 Seiten und kostet 19,80 Euro. Der besondere Service: Ein QR-Code im Buch leitet zu einem Onlineverzeichnis aller Orte. Die Website graetzlgekritzel.at rundet mit Videointerviews, Veranstaltungshinweisen und Künstlerportraits das Angebot ab.

Dass zu einem ungewöhnlichen Buch eine ungewöhnliche Buchpräsentation passt, versteht sich. Und so wird am Freitag den 2. Juli ein „Sketchwalk“ veranstaltet. Besucher können in der Wiener Innenstadt flanieren, und die Zeichner*innen vor Ort erleben. Auf diese Weise haben sie die Möglichkeit, mit ihnen zu plaudern und die Bücher signieren zu lassen!

