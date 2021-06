SPÖ-Kucher: „Kurz und Mückstein streichen tausenden Menschen wohlverdienten Corona-Bonus“

Rettungsdienst, Reinigungspersonal, Behindertenhilfe und medizinische Assistenzberufe von Corona-Bonus der Regierung ausgeschlossen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher verurteilt die von der Bundesregierung an den Tag gelegte Ignoranz gegenüber zahlreichen Berufsgruppen, denen der Corona-Bonus der Bundesregierung verwehrt wird. „Vom Rettungsdienst bis zu den Reinigungskräften auf Corona-Stationen – jetzt schließen Kurz und Mückstein ausgerechnet die Menschen aus, die in der Corona-Krise Tag und Nacht für uns da waren. Seit Monaten wurde ihnen Anerkennung versprochen, heute sieht man einmal mehr, wie viel das Wort von Sebastian Kurz wiegt. Die Bundesregierung streicht tausenden Heldinnen und Helden den Corona-Bonus“, zeigt sich Kucher verständnislos. ****

Die SPÖ brachte daher einen eigenen Antrag ein, der auch versteckte Heldinnen und Helden von der Reinigungskraft über den Rettungsdienst bis hin zu den medizinischen Assistenzberufen nicht ignoriert. „Ein Krankenhaus funktioniert nur, wenn alle zusammenarbeiten. Von der Reinigungskraft bis zur Ärztin, vom Rettungssanitäter bis zur Krankenpflegerin“, erklärt Kucher. „Es ist eine Frage des Menschenbildes. Held*innen sind auch all jene, die man nicht immer auf den ersten Blick sieht. Sie haben aber dennoch Tag und Nacht ihre Frau und ihren Mann gestanden“, so Kucher. Die Regierungsparteien vertagten diesen Antrag. „Die Bundesregierung vergisst also nicht nur auf tausende Menschen, sondern sie entscheidet sich aktiv dazu, diese zu ignorieren!“, fasst Kucher zusammen. (Schluss) lk/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at