Einladung zur Pressekonferenz zu "Urlaub am Bauernhof"

Köstinger, Moosbrugger und Hörtnagl geben Ausblick auf Sommersaison

Wien (OTS) - 2020 war für den österreichischen Tourismus ein extrem schwieriges Jahr. Auch für "Urlaub am Bauernhof"-Betriebe gab es zahlreiche Herausforderungen. Nach einer sehr starken Sommersaison war die Wintersaison ein Totalausfall. "Urlaub am Bauernhof" zieht Bilanz über das Corona-Jahr 2020 und gibt einen Ausblick auf die kommende Sommersaison für 2.200 "Urlaub am Bauernhof"-Betriebe.

Die Teilnehmer/-innen sind:

Elisabeth KÖSTINGER, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Josef MOOSBRUGGER, Präsident Landwirtschaftskammer (LK) Österreich

Johann HÖRTNAGL, Bundesobmann "Urlaub am Bauernhof"

Datum: Montag, 14. Juni 2021

Zeit: 10.30 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1010 Wien bzw.

ONLINE auf https://events.streaming.at/lkoe-20210614 (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Landwirtschaftskammer (LK) Österreich

Mag. Claudia Jung-Leithner

Präsidialreferentin

Schauflergasse 6, 1015 Wien

Tel.-Nr. 01/53441/8770, Mobil: 0676/834418770

E-Mail: c.jung-leithner @ lk-oe.at

www.lko.at



Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT)

Michael Strasser

Pressesprecher der Bundesministerin

Stubenring 1, 1010 Wien

Tel.-Nr.: 01/71100-606716

E-Mail: michael.strasser @ bmlrt.gv.at

www.bmlrt.gv.at



Bundesverband für Urlaub am Bauernhof in Österreich

Mag. Hans Embacher

Geschäftsführer

Gabelsbergerstrasse 19, A-5020 Salzburg

Tel.-Nr. 0662/880 202

E-Mail: h.embacher @ farmholidays.com

Web: www.UrlaubamBauernhof.at