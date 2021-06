Causa Casinos – Deutsch: „Welche Rolle spielte Kurz bei möglicher Warnung Lögers vor Hausdurchsuchung?“

„Kurz muss ausführlich Stellung beziehen und Licht ins Dunkel möglicher Machenschaften innerhalb der ‚türkisen Familie‘ bringen“ – ÖVP-Drohungen gegen Medien bezeichnend

Wien (OTS/SK) - In der Causa rund um Verdachtsmomente, dass ÖVP-Kanzler Kurz den ehemaligen ÖVP-Finanzminister Löger vor einer bevorstehenden Hausdurchsuchung gewarnt haben könnte, sieht SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch „Kurz massiv in der Pflicht, schnellstmöglich für volle Aufklärung und Transparenz“ zu sorgen. „Sebastian Kurz muss sofort ausführlich Stellung beziehen und Licht ins Dunkel möglicher Machenschaften und möglicher ‚Freundschaftsdienste‘ innerhalb der ‚türkisen Familie‘ bringen“, betonte Deutsch heute, Dienstag. Dass auf diesbezügliche Fragen von Journalist*innen anstelle von Antworten laut Medienberichten Drohungen aus dem Bundeskanzleramt kamen, ist für Deutsch „fast schon verräterisch, lässt aber jedenfalls tief blicken und passt voll ins Bild einer Kurz-ÖVP, die alles bis hin zur Einschüchterung von Medien und Frontalattacken auf die Justiz unternimmt, um vom immer tiefer werdenden türkisen Skandalsumpf abzulenken und Aufklärung zu verhindern“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/ls

