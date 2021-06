Die Leichtigkeit des Seins – Sommerfrische in Niederösterreich

"Erlebnis Österreich", am Sonntag, 13. Juni 2021, 16.30 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - Sommerfrische in Niederösterreich, das bedeutet dem Alltag zu entfliehen. Ohne lange Flüge, ohne stundenlange Autostaus. Ein „Erlebnis Österreich“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Karina Fibich, Kamera: Franz Cee) befasst sich mit der Sommerfrische von einst und deren Adaptierung für das 21. Jahrhundert. Ruhe und Entspannung, Kulturgenuss und Natur, das ist der alten wie der neuen Sommerfrische gemeinsam.

Das Team unternimmt eine Reise durch das Bundesland, macht Station in den alten und neuen Sommerfrische-Orten. Litschau „ganz oben in Österreich“ und Endstation der Waldviertelbahn punktet mit dem idyllischen Herrensee und mit viel Kultur, Gars am Kamp gibt mit Bad, Kurpark und den herrschaftlichen Villen viel vom alten Flair des „Fin de Siècle“ preis. Hier und in Plank kann man noch die Atmosphäre der alten Bäder genießen. In Langenlois sind die Winzer beheimatet, am Heiligenberg machen wir im naturnahen Weingarten von Alwin Jurtschitsch Station.

Auch der Wienerwald und besonders die Thermenregion erwiesen sich als Künstlermagnet. Ob Ferdinand Waldmüller, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart oder Ludwig van Beethoven, alle durchstreiften die Landschaften rund um Baden und Bad Vöslau. Heute gönnt man sich einen Aufenthalt in den alten Jugendstilbädern, spaziert durch die herrlichen Parks und lässt sich von Kunst und Kultur beflügeln.

Sommerfrische vom Feinsten gibt es auch im Gebiet um Semmering, Rax und Schneeberg. Die Raxseilbahn und die Zahnradbahn auf den Schneeberg erschlossen die beiden Riesen als Wandergebiet der Wiener Gesellschaft, die Orte Reichenau und Puchberg entwickelten sich zum Eldorado für Sommerfrischler. Hier gaben sich Schauspieler, Philosophen, Musiker, Schriftsteller, Ärzte und Anwälte ein Stelldichein. Große Villen, traditionsreiche Hotels zeugen von dieser Zeit. Heute sind sie wieder im Aufwind, ein großes Angebot an Wanderwegen, Bäder und ein umfangreiches Kulturangebot sorgen für einen anhaltenden Gästestrom. Der „Kultur.Sommer.Semmering“ oder die „Kultur.Sommerfrische“ in Puchberg bringen den Zuschauer auf neue Gedanken.

Die Doku aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich begleitet Kulturschaffende aus den Regionen, zeigt Gespräche mit Menschen, die sich noch an die Zeit der Sommerfrische von früher erinnern. Ein Film über die Leichtigkeit des Seins, heute wie damals.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572