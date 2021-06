Nehammer: Abscheulicher terroristischer Angriff in Kanada

Kampf gegen jede Form von Extremismus ist wichtiger Teil der österreichischen Identität

Wien (OTS) - „Extremismus – egal, ob er politisch oder religiös motiviert ist – hat in einer demokratischen Gesellschaft keinen Platz. Österreich steht Seite an Seite mit jedem Staat, der entschlossen gegen Terrorismus und Extremismus vorgeht“, sagte Innenminister Karl Nehammer am 8. Juni 2021 zu der rassistisch motivierten Auto-Attacke gegen eine muslimische Familie in Kanada, bei der vier Menschen getötet worden sind.

Der Vorfall hatte sich am Sonntagabend in London, einer kanadischen Stadt unweit von Toronto, ereignet. Ein junger Mann fuhr mit seinem Pick-Up-Truck fünf am Gehsteig befindliche Menschen an und flüchtete. Er konnte später, rund sieben Kilometer vom Tatort entfernt, festgenommen werden. Die kanadische Polizei geht davon aus, dass die Familie aufgrund ihres islamischen Glaubens zum Ziel des Anschlags wurde, und sprach von einem vorsätzlichen Akt. Bei der Attacke starben eine 74 Jahre alte Frau, ein 46 Jahre alter Mann, eine 44 Jahre alte Frau und ein 15-jähriges Mädchen.

„Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat auch in Österreich den Extremismus an den Rändern unserer Gesellschaft verschärft. Die österreichische Polizei beobachtet diese Entwicklungen genau und geht konsequent gegen jede Form von Extremismus vor“, betonte Nehammer

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Oberst Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at