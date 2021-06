„Talk 1: Menschen der Woche“ am 9. Juni um 22.55 Uhr in ORF 1

Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten: EURO 2020 – Ganz Österreich im Fußballfieber und Partymachen im Corona-Schatten

Wien (OTS) - Lisa Gadenstätter spricht am Mittwoch, dem 9. Juni 2021, um 22.55 Uhr in ORF 1 mit ihren Gästen über aktuelle Themen, die das Land beschäftigen. Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten zu den Aufregern und Talk-Abouts liefern Orientierung, analysieren, regen zum Nachdenken oder auch zum Widerspruch an. Diese Woche widmet sich „Talk 1“ folgenden Themen: Countdown zur EURO 2020 – Ein Kontinent im Fußballfieber, die Spiele können beginnen. Feiern, Tanzen, Partymachen im Corona-Schatten: Wie und wo dürfen die Jungen endlich wieder in den öffentlichen Raum?

Im Studio bzw. coronabedingt zugeschaltet begrüßt Lisa Gadenstätter im „Talk 1“ u. a. folgende Gäste:

Marc Janko: Der 37-jährige ehemalige Profi-Fußballer, Team-Stürmer und Kapitän der Österreichischen Nationalmannschaft hat 2019 seine erfolgreiche Fußball-Karriere beendet. Noch unter Franco Foda hat er vier ÖFB-Einsätze absolviert. In 70 Länderspielen hat Janko 28 Tore erzielt, nur Toni Polster und Hans Krankl haben ihn in der ewigen Schützenliste noch übertroffen. Jankos Kicker-Karriere ist von zahlreichen prestigeträchtigen Auszeichnungen gesäumt. Zuletzt gab es Wirbel um seine Einschätzungen über die Stimmung im Nationalteam für die EURO und um seine indirekte Kritik an Franco Foda. In „Talk 1“ spricht er Klartext und blickt hinter die Kulissen: Wie sieht er die Chancen der Österreicher bei der EM (von der ORF 1 ab 11. Juni 200 Stunden live berichtet)? Wie bewertet er die Mannschaftsaufstellung und die Spiel-Strategie des Nationaltrainers? Wo sieht er Probleme?

Kristina Inhof: Die 32-jährige Sportjournalistin und beliebte Moderatorin ist aus den Sport- und Unterhaltungssendungen auf ORF1 nicht mehr wegzudenken. Auch bei den Übertragungen der EM-Spiele im ORF spielt die Romy-Preisträgerin wieder ganz vorne mit. Am 12. und 13. Juni präsentiert sie die Matches Wales – Schweiz und Niederlande – Ukraine. Mit Lisa Gadenstätter spricht Kristina Inhof über ihren erfolgreichen beruflichen Weg als Frau in einer Männer-Domäne und über die Herausforderung, sowohl in der Sportberichterstattung in der ersten Reihe zu stehen als auch in den ganz großen TV-Unterhaltungsshows wie u. a. „Dancing Stars“ ein Millionen-Publikum zu begeistern. Außerdem: Was hat sie von ihrem Einsatz bei der letzten EM 2016 an Erfahrung mitgenommen und auf welche Höhepunkte der EM freut sie sich jetzt schon?

