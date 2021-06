OTTO Österreich und Volks-Rock’n‘Roller Andreas Gabalier kooperieren erneut und erweitern die gemeinsame Trachtenkollektion

Aller guten Dinge sind drei!

Im Frühling 2019 sind die Artikel innerhalb weniger Stunden durch die Decke gegangen und unsere Server heiß gelaufen. Das hat uns gezeigt, wie groß das Interesse an Trachten und am Volks-Rock’n’Roller ist. Deshalb freut es uns umso mehr, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen konnten und nun bereits die dritte gemeinsame Kollektion präsentieren dürfen. Mag. Harald Gutschi, Sprecher der UNITO-Geschäftsführung 1/2

Es war mir wieder eine Freude, gemeinsam mit OTTO Österreich an dieser neuen Kollektion zu arbeiten. Wie in all meinen Projekten steckt auch hier unglaublich viel Herzblut drinnen. Wir haben uns gemeinsam viele Gedanken gemacht und das Ergebnis kann sich sehen, aber vor allem tragen lassen. Andreas Gabalier 2/2

Die neue Andreas-Gabalier-Kollektion von OTTO Österreich bietet vom modischen Dirndl bis zur coolen Lederhose wieder für jeden Trachten-Geschmack etwas.

28 sommerfrische Artikel für Damen, Herren, Kinder kommen hinzu. Damit sind durch die Kooperation von OTTO Österreich und dem Volks-Rock’n’Roller bereits 110 Teile entstanden.

Vom signierten Dirndl bis zum sprechenden T-Shirt – als Novität gibt’s jetzt auch Gabalier-Autogramme auf Schürzen sowie Bändern und einen Gruß per Augmented-Reality-Funktion.

Trachten-Fans konnten es wohl kaum erwarten, bis es endlich wieder möglich wurde, Dirndl und Lederhose auszuführen. Deshalb lanciert OTTO Österreich nun die dritte Kollektion im Rahmen der Zusammenarbeit mit Andreas Gabalier. Diese ist auf ottoversand.at erhältlich. Die Premieren-Kollektion wurde 2019 präsentiert, die zweite im vergangenen Jahr. Mag. Harald Gutschi, Sprecher der UNITO-Geschäftsführung: „Im Frühling 2019 sind die Artikel innerhalb weniger Stunden durch die Decke gegangen und unsere Server heiß gelaufen. Das hat uns gezeigt, wie groß das Interesse an Trachten und am Volks-Rock’n’Roller ist. Deshalb freut es uns umso mehr, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen konnten und nun bereits die dritte gemeinsame Kollektion präsentieren dürfen.“

Neues und Altes verbinden

Bei der aktuellen Erweiterung lautet das Motto erneut: Rot-Weiß-Karo ist Trumpf! Somit harmonieren alle 28 neuen Artikel hervorragend mit Stücken aus der bestehenden Kollektion. Aber keine Sorge, langweilig wird es natürlich trotzdem nicht: Für frühlingsfrischen Wind in der Trachtenwelt sorgen die Dirndl mit Autogramm auf Schürze sowie Bändern und die – dank Augmented-Reality-Funktion – „sprechenden“ T-Shirts. Mittels App lässt sich der Print einscannen, im Anschluss beginnt sich dieser zu bewegen, ehe Andreas Gabalier eine Grußbotschaft an seine Fans richtet. Zwei Konzert-Dirndl sind ebenfalls neu dabei: Diese sorgen bei attraktivem Preis für angenehmes Tragegefühl. Wie bei den beiden ersten Kooperationen gibt Andreas Gabalier auch dieses Mal der Kollektion nicht nur seinen Namen: „Es war mir wieder eine Freude, gemeinsam mit OTTO Österreich an dieser neuen Kollektion zu arbeiten. Wie in all meinen Projekten steckt auch hier unglaublich viel Herzblut drinnen. Wir haben uns gemeinsam viele Gedanken gemacht und das Ergebnis kann sich sehen, aber vor allem tragen lassen.“

Alltags-, anlass- und konzerttauglich

Die Andreas-Gabalier-Kollektion von OTTO Österreich steht seit der Premiere im Jahr 2019 für hochwertige, rockige Trachtenmode. Konzerttaugliche Artikel sind darin genauso vertreten wie modische Alltagskleidung mit Trachten-Touch, wie etwa Shirts oder Sweatjacken, und anlass- bezogene Tracht. Ergänzt wird alles durch eine kleine Auswahl an Fanartikeln. Die Kollektion wird stets in Zusammenarbeit mit ausgewählten Lieferanten kreiert und durch exklusive Onlinehändler vertrieben.

Wichtigste Märkte für die UNITO-Gruppe sind Österreich, die Schweiz und Deutschland (DACH-Raum), in denen man mit den E-Commerce-Marken OTTO Österreich, Universal, Quelle, ACKERMANN und LASCANA aktiv ist. Gesteuert werden die Onlineshops von den beiden Standorten in Salzburg und Graz aus. Die UNITO Versand & Dienstleistungen GmbH zählt als Tochterunternehmen der Baur-Gruppe zur weltweit agierenden Hamburger Otto Group. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 (1. März 2020 bis 28. Februar 2021) erzielte die UNITO einen Gesamtumsatz von 423 Millionen Euro lt. IFRS 15. Der größte österreichische Onlinehändler hat mehr als 3,8 Millionen Kund*innen (Stand 31. März 2021). 598 Menschen arbeiten für die Unternehmensgruppe.

