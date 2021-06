AVISO: Veranstaltung: Freiwilliges Engagement als Fundament unserer Gesellschaft. Corona - Zäsur oder Chance?

Dienstag, 15. Juni 2021, 18 Uhr mit Online-Übertragung, Teilnahme für MedienvertreterInnen vor Ort möglich

Wien (PK) - Die vergangenen Monate haben mehr denn je gezeigt, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für Österreich ist. Im Mittelpunkt der Veranstaltung "Freiwilliges Engagement als Fundament unserer Gesellschaft. Corona - Zäsur oder Chance?" am 15. Juni 2021 steht unter anderem die Frage, wie sich die Bedingungen für die ehrenamtlich organisierte Zivilgesellschaft während der Corona-Pandemie verändert haben.

Eingangs werden die EhrenamtssprecherInnen der Parlamentsfraktionen Statements abgeben. Anschließend diskutieren Stefan Grubhofer (Sportunion Österreich), Nicole Sonnleitner (Unabhängiges Landesfreiwilligenzentrum Linz), Helga Steinacher (Kultur.Region.Niederösterreich), Franz Neunteufl (Bündnis für Gemeinnützigkeit und IGO - Interessenvertretung Gemeinnütziger Organisationen) und Günther Lutschinger (Fundraising Verband Austria) aktuelle und künftige Herausforderungen. Abschließend fasst Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka die Ergebnisse in einem Schlussstatement zusammen.

Livestream in der Mediathek des Parlaments



Die Podiumsdiskussion kann am 15. Juni 2021, ab 18.00 Uhr per Livestream mitverfolgt werden und wird als Video-on-Demand in der Mediathek des Parlaments abrufbar sein. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Schwerpunktjahrs "Ehrenamt 2021" des Parlaments statt. Alle Informationen dazu unter www.parlament.gv.at/EHRENAMT.





