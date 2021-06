ORF-Kultursommer 2021 ist eröffnet! Mehr als 500 Stunden trimediales Programm von allen kulturellen Hotspots des Landes

Pressekonferenz mit Präsentation der Höhepunkte

Wien (OTS) - Der Kultursommer steht vor der Tür und Österreichs größte Festspielbühne hat wieder Saison! Die ORF-Kulturflotte mit ihren TV-Sendern ORF 2, ORF III und dem deutschsprachigen Gemeinschaftsprogramm 3sat, ihren Radios – allen voran Ö1 –, den neun Landesstudios mit regionalen wie nationalen Sendungen und Beiträgen sowie dem ORF.at-Netzwerk ist in den Sommermonaten wieder in Sachen Kunst und Kultur unterwegs. So berichtet, überträgt und präsentiert der ORF im Dienst seines Publikums in den kommenden Wochen, zum Teil live bzw. live-zeitversetzt, von allen kulturellen Hotspots des Landes. Die Höhepunkte des opulenten ORF-Kultursommers 2021 hat ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz gemeinsam mit seinem Team heute, am Dienstag, dem 8. Juni 2021, im Rahmen einer von ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl moderierten Pressekonferenz im Wiener Hotel Sacher vorgestellt. Gemeinsam mit Salzburgs Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler und Festspielintendant Markus Hinterhäuser, Grafenegg-Intendant Rudolf Buchbinder und dem Vorstand der Wiener Philharmoniker, Daniel Froschauer, gaben ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner, Radiodirektorin Monika Eigensperger, ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber und ORF.at-Chefredakteur Gerald Heidegger Einblick in die geplanten Vorhaben.

ORF-Generaldirektor Wrabetz: „Kernkompetenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“

„Nach der Öffnung des Kulturbetriebs in Österreich geht es merkbar aufwärts: Im zweiten Jahr seit Corona wird es heuer einen Kultursommer geben, der annähernd an frühere Zeiten erinnert. Im ORF kann das Publikum garantiert erste Reihe fußfrei dabei sein, wenn auf den großen und kleinen Bühnen zwischen Bodensee und Neusiedler See wieder Festspiele stattfinden“, sagt ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz. „Es ist mir eine große Freude, dass der ORF-Kultursommer 2021 mit mehr als 500 Stunden Programm von über 50 Schauplätzen erneut die Stärke und Kernkompetenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als unverzichtbarer und verlässlicher Kulturvermittler unter Beweis stellen kann. Dies wird erst durch die ausgesprochen gute Partnerschaft mit den Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden des Landes möglich, aber auch durch all die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen hierfür mein Dank gilt. Neben dem bewährten Live-Erlebnis in TV und Radio, das im Vordergrund steht, sorgen im Sinne der Trimedialität auch heuer wieder genuine ORF-Online-Formate für Kulturgenuss auf allen Plattformen“, so Wrabetz.

Hoch- und Popkultur von Bühnen zwischen Bodensee und Neusiedler See u. v. m.

So zählen zu den aktuellen Bühnenhighlights des ORF-Kultursommers 2021 u. a. Produktionen wie „Don Giovanni“ und „Tosca“ aus Salzburg, „Rigoletto“ und „Nero“ aus Bregenz, die Sommernachtsgala Grafenegg, die am 11. Juni in ORF 2 und 3sat den Schwerpunkt-Auftakt bildet, sowie die Grafenegger Festival-Eröffnung, weiters das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker aus Schönbrunn sowie das Donauinselfest oder „Kabarett unter Sternen“ aus Wien, „Turandot“ aus St. Margarethen sowie ein Operettenabend aus Mörbisch, „Klassikstars am Traunsee“ aus Gmunden und „Klassik am Dom“ aus Linz, „Die Große Wagner-Gala“ aus Erl und „Klassik in den Alpen“ aus Kitzbühel, die styriarte-Klangwolke aus Stainz sowie eine weitere „Tosca“ aus Graz oder der „Carinthische Sommer“ und die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis aus Klagenfurt – diese und zahlreiche weitere Kulturereignisse aus allen Bundesländern stehen fix auf dem ORF-Spielplan. Ergänzend dazu gibt es eine Fülle an Dokumentationen, Künstler- und Kulturgesprächen, Radiosendungen sowie jede Menge Berichterstattung. Darüber hinaus feiert die neue ORF-Digital-Content-Produktion „Die doppelte Frau“, die auf den Einsatz im linearen TV wie im Digital-Bereich konzipiert ist, in ORF III und auf ORF.at ihre Premiere.

Mit mehr als 500 Stunden Programm in Fernsehen und Radio, darunter mehr als 50 TV-Übertragungen in ORF 2, ORF III und 3sat, 200 Konzertproduktionen und Übertragungen in Ö1 sowie weit mehr als 1.000 aktuellen Kulturberichten rückt der ORF als Partner der heimischen Kulturlandschaft das reichhaltige Kulturschaffen in Österreich gebührend ins mediale Rampenlicht.

Stimmen der Partner des ORF-Kultursommers 2021

Helga Rabl-Stadler, Präsidentin der Salzburger Festspiele, und Intendant Markus Hinterhäuser: „Der ORF ist unser unverzichtbarer Medienpartner. Er gibt uns die Möglichkeit, die Produktionen der Salzburger Festspiele über den unmittelbaren Zuschauerkreis hinaus erlebbar zu machen. Seit der ersten Don-Giovanni-Übertragung im Jahr 1925, damals noch in einer deutschen Version als Don Juan, verbindet den ORF und die Festspiele eine sich ständig weiterentwickelnde Partnerschaft. Das Engagement eines öffentlich-rechtlichen Senders wie des ORF kann gerade in diesen Zeiten nicht hoch genug geschätzt werden. Wir freuen uns auf einen weiteren großen Festspielsommer im ORF.“

Rudolf Buchbinder, Künstlerischer Leiter des Grafenegg Festival: „Mit dem 15-Jahr-Jubiläum in Grafenegg feiern wir gleichzeitig auch unsere 15-jährige Partnerschaft mit dem ORF. Ich erinnere mich gut an die Anfänge in Grafenegg und der ORF war von Anbeginn ein starker Partner für die Umsetzung gemeinsamer Visionen. Die Sommernachtsgala ist dank der Übertragungen zum medialen Aushängeschild Grafeneggs geworden und ich freue mich, dass das Galakonzert auch heuer wieder den Auftakt des ORF-Kultursommers darstellt. Durch die Übertragung der Festival-Eröffnung und zwei weiteren Konzerten können wir noch mehr Menschen an den besonderen Konzertereignissen aus Grafenegg teilhaben lassen.“

Prof. Daniel Froschauer, Vorstand der Wiener Philharmoniker: „Der ORF ist als öffentlich-rechtlicher Sender und als langjähriger Partner der Wiener Philharmoniker von großem Wert. Auf bestem technischen Niveau werden Höhepunkte des philharmonischen Sommers in die heimischen Wohnzimmer übertragen – sei es ein Sommernachtskonzert, Auftritte bei den Salzburger Festspielen oder ein Gastspiel im Ausland wie das bevorstehende Bruckner-Konzert aus der Sagrada Familia. Die herausragende Zusammenarbeit beruht auf gemeinsamen Erfahrungen, größtem Vertrauen und dem Anspruch, erstklassige Qualität zu bieten. Wir freuen uns, dass viele unserer wichtigen Veranstaltungen so festgehalten und einer breiten Bevölkerung zugänglich gemacht werden können. Wir danken dem ORF.“

