„Science Busters“-Doppelfolge am 9. Juni ab 22.00 Uhr in ORF 1

„Klimawandel ex runterlassen“ mit Martin Puntigam, Florian Freistetter und Martin Moder und „Saisonfinale“

Wien (OTS) - Die schärfste Science-Boy-and-Girl-Group der Milchstraße ist am Mittwoch, dem 9. Juni 2021, ab 22.00 Uhr in ORF 1 im doppelten Einsatz! Ganz nach dem Motto „Wer nichts weiß, muss alles glauben“ sind die „Science Busters“ noch einmal vor dem Sommer in Sachen Aufklärung unterwegs. Und sie lassen es in der neuen Ausgabe spirituos werden, wenn MC Martin Puntigam, Astronom Dr. Florian Freistetter und Molekularbiologe Martin Moder, PhD u. a. folgende Fragen wissenschaftlich absichern: Mit wie viel Promille darf ein Auto nicht mehr Autofahren? Und muss man bei Cognac ab sofort zwischen zweilagig und dreilagig unterscheiden? Die drei lassen den Klimawandel ex runter und kredenzen erstklassigen Klopapierschnaps! Im anschließenden „Saisonfinale“ um 22.25 Uhr fassen die „Science Busters“ den Stoff noch einmal zusammen – mit MC Martin Puntigam im Paukerkurs und noch nicht gezeigten Szenen! Ein Wiedersehen mit der „Kelly Family der Naturwissenschaft“ gibt es im Herbst in ORF 1.

Fans des Wissenschaftskabaretts finden viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (www.flimmit.at).

„Science Busters“ ist eine HD-Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

