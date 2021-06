ÜbungsleiterIn Intergenerativ: WiG startet mit Sportdachverbänden Ausbildung für generationenübergreifende Bewegung

Wiener Gesundheitsförderung-Projekt „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ ausschlaggebend für zertifizierte Spezial-Ausbildung

Wien (OTS) - Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG startet am 12. Juni gemeinsam mit den Sportdachverbänden ASKÖ WAT Wien, ASVÖ Wien und der SPORTUNION Wien eine spezielle Ausbildung zur Übungsleiterin/zum Übungsleiter Intergenerativ. Ausschlaggebend für diese neue, den Fokus auf generationenübergreifende Bewegung habende Ausbildung ist das Projekt „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ der Wiener Gesundheitsförderung. „Unter den Vorzeichen der jüngsten Zeit sind wir glücklich, dass wir unseren ersten Ausbildungsturnus Intergenerativ anbieten können. Unter Berücksichtigung aller Corona-Sicherheitsvorkehrungen setzen wir die praktischen Einheiten um und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung für verschiedene Generationen“, erklärt Dennis Beck, Geschäftsführer der WiG.

Das Herzstück des Projekts „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ ist, in ausgewählten Einrichtungen für Kinder und SeniorInnen gemeinsame Bewegungseinheiten zu organisieren und anzuleiten. Neben der Freude an den Aktivitäten sollen Jung und Alt von den Beziehungsmöglichkeiten profitieren und eine gesunde Kindheit oder gesundes Altern erleben können. Um Übungen kompetent anzuleiten, benötigt es Know-how, das in der Ausbildung zur Übungsleiterin/zum Übungsleiter Intergenerativ vermittelt wird. „Die Grundlage jeder österreichischen Sportausbildung ist die ÜbungsleiterInnen-Ausbildung. In diesem speziellen Angebot setzen wir erstmals gezielt auf generationenübergreifende Bewegungsmöglichkeiten. Es freut uns sehr, dass wir mit dieser Ausbildung für die betreuenden Personen der jeweiligen Zielgruppen ein Werkzeug schaffen, um SeniorInnen und Kinder gemeinsam Spaß und Freude an Bewegung zu vermitteln“, betont Sonja Landsteiner, Generalsekretärin des ASKÖ WAT Wien.

Zwei Module – zwei Generationen

In der ÜbungsleiterInnen-Ausbildung wird grundlegendes Wissen über das Planen, den Aufbau und das Durchführen von Bewegungseinheiten vermittelt. Der Kurs befähigt die TeilnehmerInnen, eine Gruppe anzuleiten und Lektionen eigenständig zu gestalten. Die Lehre wird über zwei Teile vermittelt. Im Basismodul wird theoretisches Wissen aus den Bereichen Sportbiologie, Trainingslehre und Didaktik nähergebracht. Das neue Modul Intergenerativ richtet sich speziell an MitarbeiterInnen in Kindergärten, Hortgruppen, Volksschulen sowie Senioreneinrichtungen und beinhaltet spezifische Didaktik und Trainingslehre für die gemeinsame Bewegung. Dabei werden Konzepte aus der Motopädagogik und Motogeragogik, intergenerative Spiel- und Bewegungsformen sowie Elemente aus Theater, Schauspiel sowie Rhythmus und Tanz angewandt. Abgeschlossen werden beide Module mit einem Zertifikat. Zusätzlich ist der Nachweis von zehn Hospitationsstunden in den Praxisbereichen Kinder, SeniorInnen, altersübergreifende Angebote zu erbringen.

Am 12. Juni startet der erste Turnus Intergenerativ, im September und November folgen zwei weitere. Interessierte können sich bei der WiG-Projektleiterin Ursula Hübel für die Ausbildungen im Herbst per E-Mail voranmelden: ursula.huebel@wig.or.at .

Das Projekt „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ wird von der WiG umgesetzt und aus Mitteln des Landesgesundheitsförderungsfonds finanziert. www.wig.or.at/KLEINundGROSS

