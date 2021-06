Ist Home Office ein Innovationskiller?

Neue Podcast-Folge „Always On“ – APA-Tech-Chef Clemens Prerovsky im Gespräch mit Autor und Berater Lars Vollmer über mögliche Tücken des Arbeitens von zuhause

Wien (OTS) - Für zahlreiche Unternehmen und Beschäftigte ist seit vergangenem März mobiles Arbeiten zur neuen Normalität geworden, die digitalen Tools zur Zusammenarbeit sind mittlerweile eingespielt und die Prozesse laufen scheinbar reibungslos. Lars Vollmer, Bestsellerautor und Geschäftsführer des Think-Tanks „intrinsify“, meint dennoch: „Wir können uns Home Office überhaupt nicht leisten.“ – APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky fragt in seiner aktuellen Podcast-Folge nach, warum.

„Für viele Unternehmen sind informelle Kommunikationswege enorm wichtig, um Innovation entstehen zu lassen. Diese sind jetzt arg gestört“, erklärt Vollmer. Zufällige Begegnungen oder spontane Meinungsäußerungen, die oft nur aus einem Blick bestehen, ließen sich kaum digitalisieren, so der Buchautor und Berater. Gemeinsame Ideen würden im Home Office deutlich schwieriger entstehen: „Einfach mal Gedanken äußern, gemeinsam ‚rumspinnen‘, unausgegorene Ideen zusammenführen und weiterentwickeln – dieser informelle Modus wird unwahrscheinlicher“. Mit der Zeit liefen manche Unternehmen so Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten.

Informelle Kommunikation fände zwar immer statt und könne nicht an- oder abgeschaltet werden, doch sie werde beschnitten, wenn weniger Kanäle dafür zur Verfügung stünden. Und auch wenn Präsenz dafür nicht zwingend notwendig sei, stellt Vollmer fest: „Nur wenn eine Idee im Team Resonanz auslöst, kann daraus etwas Großartiges entstehen.“

So wie das Büro als Ort der Begegnung und sozialen Eingebundenheit habe aber natürlich auch das Home Office Vorteile: „Viele können von zuhause besser unterbrechungsfrei arbeiten und werden dadurch produktiver. Enorme Einsparungen an Zeit und Umweltbelastung entstehen durch den Wegfall des Pendelns. Das sollten wir uns auch nicht wieder nehmen lassen“, plädiert Vollmer für ein duales System als Arbeitsmodell der Zukunft. So könne es etwa „Innovationstage“ des Unternehmens auf freiwilliger Basis oder regelmäßige Treffen von Teams geben.

Warum formelle Rituale in Meetings Innovationen behindern, welche Unterschiede es zwischen Unternehmenstypen hinsichtlich der Auswirkungen von Home Office gibt und wie Lars Vollmer das Thema in seinem eigenen Unternehmen löst, verrät er ebenfalls im Gespräch mit Clemens Prerovsky.

Die aktuelle und weitere Folgen der Podcast-Serie „Always On“ sind auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts zu finden.

„Always On“ mit Clemens Prerovsky

Geschichten aus der Praxis, gebündelt mit unverblümten Meinungen und konkreten Tipps: Der IT-Podcast von APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky beleuchtet Trends und Innovationen aus der Welt der IT. Von Agilität über Cloud Services bis hin zu User Experience und Recruiting – gemeinsam mit renommierten Gästen ermöglicht Clemens Prerovsky ExpertInnen sowie QuereinsteigerInnen einen einfachen und verständlichen Zugang zu diversen Tech-Themen.

