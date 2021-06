Mückstein: Hälfte der impfbaren Bevölkerung geimpft

Mehr als 50 % der über 12-Jährigen haben erste Impfung erhalten

Wien (OTS) - Mit dem heutigen Tag haben 3.938.390 Menschen in Österreich eine erste Impfdosis gegen das Corona-Virus erhalten. „Die Impfungen sind der Weg zurück in unser gewohntes Leben. Wir konnten bereits der Hälfte der impfbaren Bevölkerung eine schützende Impfung ermöglichen. Das bringt eine weitere Entspannung der Infektionslage in Österreich und macht auch weitere Lockerungen möglich. Es ist wichtig, dass schon so viele Menschen diesen Schritt getan haben“, freut sich Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.

„Ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Impfstraßen der Bundesländer und Unternehmen sowie an alle Ärztinnen und Ärzte und an die mobilen Impfteams da draußen, die diese wichtigen Fortschritte bei der Impfung möglich machen“, bedankt sich der Gesundheitsminister.

Gesamt wurden in Österreich seit Beginn der Corona-Schutzimpfung bereits 5.714.006 Impfungen durchgeführt und in den elektronischen Impfpass eingetragen. Durch die Erweiterung der impfbaren Bevölkerung in Österreich um die 12- bis 15-Jährigen umfasst diese Gruppe derzeit gesamt 7.872.174 Menschen.

Durch den kontinuierlichen Anstieg der gelieferten Impfdosen in den vergangenen Wochen und Monaten konnte die 7-Tages-Impfrate von durchschnittlich 48.000 Impfungen pro Tag Anfang Mai auf mehr als 80.000 Impfungen heute Anfang Juni gesteigert werden. Derzeit wird in Österreich rund alle 1,1 Sekunden eine Corona-Schutzimpfung durchgeführt.





Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)

Dipl.-Ing. Daniel Böhm

Pressereferent

+43 1 711 00-862479

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at