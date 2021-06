Samariterbund: Sicher ins Outdoor-Vergnügen

Neues Kindermagazin jetzt gratis für Kinder zu bestellen. Themen wie „Sonnenbrand, was tun?“ oder „Kennst du alle Baderegeln?“ werden kindgemäß erklärt.

Wien (OTS) - Anlässlich des Kindersicherheitstages am 10. Juni 2021 erinnert der Samariterbund an die kleinen und großen Gefahren, die auf Kinder im Alltag lauern. Gerade mit den Sommermonaten beginnt die Zeit der Outdoor- Unfälle.



Welches Kind liebt es nicht, im Freien herumzutollen oder Sport zu treiben? Mit ein bisschen Achtsamkeit können Verletzungen vermieden werden. Unsere beiden schlauen Rettungshunde Sam & Rita geben den Jüngsten Tipps für mehr Sicherheit bei Freizeit-Aktivitäten. Themen wie „Sonnenbrand, was tun?“, „Kennst du alle Baderegeln?“, „Sicher unterwegs in der Dämmerung“ oder „Autsch, ein Bienenstich“ werden kindgemäß erklärt. Passend zu dem neuen Magazin, das kostenlos bestellt werden kann, findet man auch auf der Website www.samariterbund.net/sam-rita zehn lustige Hör-Spots von Sam & Rita.

Sowohl im Magazin als auch in den Hör-Spots werden wichtige Unfall-Präventionsmaßnahmen gegeben. Neben Information bietet das Magazin in Form von Rätseln die Möglichkeit, sich spielerisch mit diesen Themen zu befassen. „Wir wissen, dass Kinder in den Familien wichtige Multiplikatoren sind. Und ein bisschen mehr Achtsamkeit bei Outdoor-Aktivitäten schadet auch Erwachsenen nicht“, hält Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes, fest.



Sam & Rita jetzt ganz neu im Web

Bei den Schulbesuchen der Erste-Hilfe-TrainerInnen zeigte sich, dass SchülerInnen sehr viel über die Arbeit und die Einsatzgebiete des Samariterbundes wissen wollten. Daher wurde ein eigener Kinderbereich auf der Website erstellt. Neben gut aufbereiteten Fakten zum Rettungs- und Sozialwesen finden sich auch Rubriken wie Buch- und Spieletipps sowie Bastelanleitungen und Sicherheitstipps. Wer regelmäßig an Neuigkeiten von Sam & Rita interessiert ist, kann sich auf der Website für den monatlich erscheinenden Newsletter anmelden. Dabei gibt es bei den kniffeligen Rätseln tolle Preise wie Bücher, Spiele und Sam & Rita-Outfits zu gewinnen.

Sam & Rita Website: www.samariterbund.net/sam-rita



