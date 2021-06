Zweites "Erika Stubenvoll-Stipendium" der Volkshilfe Wien verliehen

Forschung über sexuelle Übergriffe unter Kindern/Pflegebedarf älterer Drogenkonsument*innen

Wien (OTS) - Wien, 8. Juni 2021 (OTS) – Das "Erika Stubenvoll-Stipendium" der Volkshilfe Wien für außerordentliche Masterarbeiten wurde gestern zum zweiten Mal vergeben.

Bei den Festlichkeiten im Arkadenhof des Wiener Rathauses durften sich drei Studentinnen des FH Campus Wien über eine finanzielle Förderung von insgesamt 5.000 Euro freuen: Ramona Barbara Iberer erhielt ein Stubenvoll-Stipendium in der Höhe von 3.000 Euro für ihre Arbeit über den Pflegebedarf älterer Drogenkonsument*innen in Wien. Zwei weitere Stubenvoll-Stipendien in der Höhe von je 1.000 Euro gingen an Karoline Peneder, die sich angesehen hat, wie sich bindungsfördernde Interventionen auf die Eltern-Kind-Beziehung auswirken und an Anna Prügger. Sie hat sich mit sexuellen Übergriffen unter Kindern in stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen auseinandergesetzt.

„Es ist uns wichtig, dem sozialen Sektor unsere praxisrelevante und wissenschaftliche Expertise zur Verfügung zu stellen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass heuer zum zweiten Mal Absolvent*innen der Masterstudiengänge am Department Soziales der FH Campus Wien ein Erika Stubenvoll-Stipendium für besonders innovative Masterarbeiten erhalten können. Damit setzen wir unsere langjährige gute Kooperation mit der Volkshilfe Wien fort“, so Brigitta Zierer, Leiterin des Departments Soziales der FH Campus Wien

Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, bei der Scheckübergabe: " Es freut mich, dass wir von der Volkshilfe Wien mit dem Stubenvoll-Stipendium heuer gleich drei Frauen bei ihren sozialwissenschaftlichen Studien unterstützen können. “



