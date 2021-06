#MindfulMorning – Online Event mit Kinderyoga, Schreibspaß & Bio-Snacks zum Weltyogatag

Yogalehrerin und Autorin Liliane Meier startet am 19. Juni gemeinsam mit dem novum Verlag und dem Smoothie-Bowl-Pionier Oatsome mit positiver Energie in den Tag.

Burgenland (OTS) - Am 19. Juni 2021 startet der novum Verlag mit Verlagsautorin, Yogalehrerin und Gründerin von »Little Yoga« Liliane Meier achtsam in den Tag.

Familien mit Kindern wird bei einem #MindfulMorning eine Auszeit von Corona und dessen Auswirkungen geboten. Yogalehrerin Liliane Meier vermittelt Kindern im Volksschulalter bei einem kostenlosen Online Workshop Praxistipps für mehr Selbstfürsorge.

Ausgedehntes Programm

Der #MindfulMorning bietet Kindern zwischen sechs und elf Jahren anlässlich des Weltyogatages ein ausgedehntes Programm. Zunächst animiert Liliane Meier bei einer Yogaklasse für Kinder kleine Yogis zu mehr Bewegung. 20 Minuten lang dürfen sich die Kids in Asanas, Atemübungen und Meditationspraxis ausprobieren. Nach einer kleinen Pause widmen sich die Yogis einer gesunden Jause. Liliane Meier wird gemeinsam mit»Oatsome« fruchtig süße Bliss Balls zubereiten.

Die veganen Energiewunder auf Cashewbasis stecken voller Vitamine und schmecken auch Kindern. Die Sorte »Elsa Erdbeer« von »Oatsome« birgt jede Menge süße Erdbeeren, Äpfel und Ballaststoffe, die lange satt machen. Liliane Meier hat sich von »Oatsome« inspirieren lassen und zaubert aus diesen Zutaten einen gesunden Snack für zwischendurch. Kleine Foodies können vor Laptop und Computer mitmachen oder sich von Liliane zeigen lassen, wie es geht. Das Rezept und eine Einkaufsliste für die energiereiche Jause werden vor dem Online Event via Email verschickt.

Abgerundet wird der #MindfulMorning mit einer ganz besonderen Achtsamkeitsübung aus dem novum Verlag. Die Schreibtrainer Thomas Ladits und Thomas Schwentenwein, die im novum Verlag Kurse zum kreativen Schreiben umsetzen, inspirieren Kinder mit einer kleinen Schreibübung zur regelmäßigen Reflexion.

Der 20-minütige Kurs lehrt nicht nur einen achtsameren Umgang mit den eigenen Gefühlen, sondern soll auch die Lust am Schreiben wecken. Da der novum Verlag auch Kinder und Jugendliche zu seinen Autoren zählt, darf man auf Nachwuchstalente hoffen.

»Grow Healthy« auch in Krisenzeiten

Für die Gestaltung des Events setzt Autorin Liliane Meier auf die Kernbotschaften aus ihrem neuen Buch, »Grow Healthy«. Das Buch soll den Familienzusammenhalt mit Yogaübungen für jeden Tag, positiven Mantras für den Alltag und gesunden Rezepten, die Spaß machen, stärken. Mama und Autorin Liliane Meier macht sich mit ihrer Philosophie für Yoga abseits der Matte stark: „Gerade in Krisensituationen sind Kinder ganz besonders gefordert. Die Studienlage zur Pandemie ist eindeutig.* Kinder vernachlässigen Bewegung und Sport. Die Überforderung der Eltern schlägt sich zum Teil in der Ernährung wieder. Dazu kommen fehlende Sozialkontakte, die die seelische Belastung steigern. Mit unserem Event wollen wir Kindern helfen, ihre Resilienz zu steigern und sich so auch für künftige Krisensituationen zu wappnen. Denn Yoga stärkt die Flügel unserer Kinder und unterstützt sie für einen gesunden und freien Start ins Leben.“

Anmeldung, Teilnahme und Goodies

Die Anmeldung zu dem Online Event erfolgt per Email über info @ lilianemeier.com. Der #MindfulMorning beginnt um 10:00 Uhr und dauert etwa 1 1⁄2 Stunden. Das Programm wird über die Onlineplattform »Zoom« abgewickelt. Die ersten 30 Teilnehmer dürfen sich über ein Goodiebag inklusive Blissballs von »Oatsome«, Yogagutschein und jede Menge Rabattcodes freuen.

Außerdem warten auch auf den Social Media Plattformen der Veranstalter jede Menge Aktionen rund um das Event.

www.novumverlag.com

Weiterführende Infos, Kontaktmöglichkeiten und/ oder Rezensionsexemplare sowie Bildmaterial finden Sie hier.

*Liliane Meier nimmt Bezug auf die Die COPSY-Längsschnittstudie, die die Auswirkungen und Folgen der COVID-19 Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland untersucht.

