Abkühlung im Sommer gefällig? Ab 3. Juli wartet das ewige Eis am Stubaier Gletscher

Freiheit pur: Das Sommerangebot am Stubaier Gletscher verspricht ein unvergessliches Naturerlebnis mit atemberaubendem Panorama

Neustift im Stubaital (OTS) - Der Stubaier Gletscher ist an Vielfalt kaum zu überbieten und auch im Sommer das ideale Ausflugsziel. Egal ob Jung oder Alt, Bergsportler oder Genießer – hier ist ab dem 3. Juli 2021 für jeden etwas dabei: die Eisgrotte, die Gipfelplattform TOP OF TYROL oder der Mammut Erlebnisspielplatz auf 2.900 Metern Höhe. Für Action sorgen eine Tour auf dem Gletscherpfad oder das Klettererlebnis im Kletterpark Fernau.

Eines ist sicher: Ein Besuch des Stubaier Gletschers lohnt sich auch im Sommer! Nur 45 Minuten von der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck entfernt können auf über 3.000 Metern Seehöhe Ausflugs- und Urlaubsgäste der Sommerhitze entfliehen und sich auf ein erfrischendes Naturerlebnis freuen. Oben angekommen wartet ein eindrucksvolles Gletscherpanorama und ein Gefühl von Freiheit, das noch lange in Erinnerung bleibt.

Mittendrin statt nur dabei: Hier erlebt man den Gletscher hautnah mit all seinen Facetten

Für einen Moment alles vergessen und einfach nur staunen – das können die Urlaubsgäste auf der vom GEO Magazin ausgezeichneten Gipfelplattform TOP OF TYROL. Auf 3.210 Metern ist man dem Himmel spürbar nah und hat einen überwältigenden Blick über die Stubaier Alpen bis hin zu den Dolomiten. Die Gipfelplattform ist ein Ort zum Durchatmen, Abschalten und Genießen.

Wer eine Abkühlung an heißen Sommertagen sucht, ist in der Eisgrotte Stubaier Gletscher genau richtig. 30 Meter unterhalb der Skipiste eröffnet sich hier eine Welt aus Eis und Schnee. Auf dem 200 Meter langen Rundweg durch jahrtausendealtes Gletschereis kann man Gletscherphänomenen auf den Grund gehen. Und die Kleinsten lernen bei der BIG Family Eisrallye Wissenswertes über das ewige Eis anhand von packenden und lustigen Rätseln.

Der Mammut Erlebnisspielplatz ist ein weiteres Highlight für Kinder. Hier wartet ein Spielabenteuer der Extraklasse: In einem sechs Meter hohen Mammut kann geklettert, gerutscht und gespielt werden. Auch Erwachsene sind herzlich eingeladen, sich hier zusammen mit den Kindern auszutoben. Und wer den ganzen Tag auf Erkundungs- und Entdeckungstour ist, hat sich eine Stärkung redlich verdient. Diese finden Besucherinnen und Besucher im Restaurant Eisgrat. Mit einer traumhaften Aussicht auf 2.900 Metern Höhe schmecken das BBQ und die Tiroler Küche gleich doppelt so lecker, denn Bewegung an der frischen Bergluft macht hungrig. Auf der Sonnenterrasse laden Liegestühle im Anschluss dazu ein, es sich gemütlich zu machen und frische Energie zu tanken.

Kletterrouten und Klettersteige am Stubaier Gletscher

Wer den Fels erobern will, kann seine Kletterkünste im Kletterpark Fernau oder im Klettergarten Zollhütte unter Beweis stellen. Hier warten Klettersteige und Sportkletterrouten verschiedener Schwierigkeitsgrade, die Einstiege erreicht man in nur 15 Gehminuten von der Mittelstation Fernau am Stubaier Gletscher.

Umweltfreundliche und komfortable Anreise möglich

Vor allem die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist komfortabel, stressfrei und umweltbewusst. Dafür verkehren die ÖBB-Nightjets vom 1. Juni bis 30. Oktober u.a. ab Wien direkt nach Innsbruck. Vom dortigen Hauptbahnhof aus bringt ein Transfer Reisende zum gewünschten Hotel in Neustift im Stubaital, Fulpmes, Telfes, Mieders oder Schönberg und zurück.

Besonders günstig: Mit der Stubai Super Card den Gletscher erkunden

Bis 24. Oktober können Gäste, die in einem teilnehmenden Partnerbetrieb im Stubai ihren Urlaub gebucht haben, die Vorteile der Stubai Super Card nutzen. Das bedeutet: freie Bus- und Bergbahnfahrt zum und auf den Stubaier Gletscher sowie zahlreiche Ermäßigungen und Benefits.

Weitere Informationen & Fotodownloads unter www.stubaier-gletscher.com



