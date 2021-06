Motorrad: Die Welt in der besten Art und Weise erfahren

Freiheit, Wind und Wetter spüren – damit verbinden Motorradfahrer:innen ihre Leidenschaft

Wien (OTS) - Etwas mehr als 580.000 Motorräder sind in Österreich laut Statistik Austria (Stand April 2021) zugelassen. Was das Fahrgefühl für Motorradfahrer:innen ausmacht und was sie damit verbinden, dem ist eine Umfrage im Auftrag von AutoScout24.at nachgegangen. Eines ist klar: Motorradfahrer:innen legen großen Wert auf Freiheit und Individualität.

Motorrad ist Freiheit

Wer nicht selbst Motorrad fährt, könnte wohl meinen, dass es Motorradfahrer:innen vor allem um die Geschwindigkeit geht. Doch das Gefühl von Beschleunigung und Geschwindigkeit ist nur für ein Fünftel der Zweiradbesitzer das, was sie vorrangig damit verbinden. Viel wichtiger ist ihnen die Freiheit – in jeglicher Ausprägung. Denn befragt danach, was ihnen das Motorradfahren bedeutet, antworten 59 Prozent: „Beim Motorradfahren spüre ich Freiheit.“ Rund 40 Prozent verbinden damit das Leben eines Easyriders und die Tatsache, einfach aufbrechen zu können, egal wohin.

Die Welt spüren, erfahren, riechen – und eins mit ihr sein

Neben dem Aspekt der Freiheit geht es den Motorradfahrern viel um Sinneseindrücke: 56 Prozent geben an, dass sie beim Fahren Wind und Wetter spüren. Knapp jede:r Zweite ist der Meinung, dass man dabei die Welt auf die beste Art und Weise erfahren kann. 41 Prozent geht es darum, die Luft bzw. die Umgebung zu riechen. Für ein Viertel spielt es auch eine Rolle, dass man sich authentischer, sich selbst näher und verbunden mit der Welt fühlt.

Parkplatzvorteil, Eindruck schinden und Ästhetik wenige ausschlaggebend

Den praktischen Nebeneffekt, schnell und einfach einen Parkplatz zu finden, verbindet nur ein Drittel der Befragten vorrangig mit dem Motorrad. Und nur ein Viertel assoziiert damit die Möglichkeit, (potenzielle) Partner herumzukutschieren und so Eindruck zu schinden. Auch die ästhetische Komponente der Zweiräder – für Nicht-Fahrer ja oft beeindruckend – steht nur für rund ein Fünftel der Fahrer im Fokus.

Über die Umfrage:

Die Innofact AG hat im Mai 2021 für die Umfrage im Auftrag von AutoScout24 119 Motorradfahrer:innen bevölkerungsrepräsentativ anhand der Kriterien Alter (18 bis 65 Jahre) und Geschlecht quotiert befragt.

