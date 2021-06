Insgesamt 4,3 Millionen sahen ORF-„MUTTER ERDE“-Schwerpunkt „Klima schützen, Arten schützen.“

Wien (OTS) - „Klima schützen, Arten schützen.“ lautete das Motto des diesjährigen MUTTER ERDE-Schwerpunkts, der vom 25. Mai bis 6. Juni 2021 in allen ORF-Medien – in Fernsehen und Radio sowie online, in den Landesstudios und im ORF TELETEXT – stattfand. Im Fokus standen dabei die Zusammenhänge zwischen der globalen Erwärmung und dem Artensterben und die Folgen für Menschen und Umwelt. Allein die zahlreichen TV-Sendungen, die das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchteten, erreichten insgesamt 4,3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis) – das entspricht 57 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz: „Als Rundfunk der Gesellschaft setzt der ORF seit 15 Jahren Schwerpunkte zur Bewusstseinsbildung und Information rund um wichtige Zukunftsthemen im Bereich Nachhaltigkeit. Mit unserem achten trimedialen MUTTER ERDE-Programmschwerpunkt ist es uns gelungen, das Publikum für die Zusammenhänge zwischen der globalen Erwärmung und dem Artensterben und deren Folgen zu sensibilisieren. Anhand positiver Beispiele wurde aufgezeigt, dass nicht nur große Initiativen, sondern jede/r Einzelne etwas im eigenen Umfeld tun kann. Allein im Fernsehen konnten 4,3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher erreicht werden.“

Erfolgreiche Bilanz für Umweltinitiative „MUTTER ERDE: Klima schützen, Arten schützen.“

Als meistgesehene TV-Sendung des umfangreichen Programmschwerpunkts erreichte die „Universum“-Spezialausgabe „Eine Welt – Millionen Arten“ am 25. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2 bis zu 777.000 Zuseherinnen und Zuseher. Durchschnittlich verfolgten die live aus dem Newsroom von Tarek Leitner und Christa Kummer präsentierte Hauptabendsendung über Menschen in aller Welt, die gegen Artensterben und für Artenvielfalt kämpfen, 720.000 Interessierte bei 23 Prozent Marktanteil. Auf großes Publikumsinteresse stießen weiters mit 566.000 Seher/innen (22 % MA) die „Universum“-Premiere von Franz Hafners Dokumentation „Der Sibirische Tiger – Seele der russischen Wildnis“ (1. Juni), die einzigartige Aufnahmen der größten Wildkatze der Welt und ihres Lebensraumes präsentierte, sowie die „Thema“-Reportage „Wiesen, Garten, Moor – drei Wege zum Artenschutz“ (31. Mai) mit durchschnittlich 503.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 19 Prozent Marktanteil.

17 Ö1-Sendungen vom „Radiokolleg“ bis zu „Contra“ standen im Zeichen des MUTTER ERDE-Schwerpunkts, FM4 brachte eine mehrteilige Reportage und Ö3 feierte am 1. Juni den Mutter-(Erde)-Tag, denn Umweltschutz ist mehr als ein Lippenbekenntnis.

Die Sendungen der Initiative sind auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) – vorbehaltlich vorhandener Online-Lizenzrechte – im Rahmen eines Schwerpunkts in der Rubrik „Im Fokus“ nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar. Außerdem bietet die ORF-TVthek zeitlich unbefristet das „ORF-TVthek goes school“-Videoarchiv „Kampf dem Klimawandel – Nachhaltigkeit und Umweltschutz“. Auch das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT widmeten sich dem Programmschwerpunkt ausführlich.

