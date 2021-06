Landesstraße L 52 wird im Bereich Irnfritzer Wald erneuert

LR Schleritzko: Maßnahmen sind wichtig für Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - Um den heutigen modernen Verkehrserfordernissen zu entsprechen, werden die aufgetretenen Fahrbahnschäden an der Landesstraße L 52 zwischen der Kreuzung mit der Landesstraße L 60 und der Kreuzung mit der Landesstraße L 174 saniert. „Erhaltungsmaßnahmen unserer Landesstraßen sind ein wesentlicher Faktor für eine moderne Verkehrsinfrastruktur und sehr wichtig für die Verkehrssicherheit in unserem Land“, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko kürzlich beim Baustart.

Dabei wird auf einer Länge von rund 2,2 Kilometern und auf einer Fläche von rund 13.300 Quadratmetern unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite die Landesstraße L 52 entsprechend des aufgetretenen Schadensbildes saniert. Nach den Fräsarbeiten und den partiellen Schadstellensanierungen an der Tragschicht wird eine drei Zentimeter starke Deckschicht wieder aufgebracht. Für einen optimalen Abfluss der Oberflächenwässer werden die Quer- und Längsneigungen der Landesstraße L 52 neu hergestellt. Abschließend wird das Bankett dem Neubestand wieder angepasst, wobei in den Kurvenbereichen Bankettplatten verlegt werden. Das Aufbringen der Mittelmarkierung bildet den Abschluss der Bauarbeiten.

Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Raabs an der Thaya mit Bau- und Lieferfirmen der Region in einer Bauzeit von rund zwei Monaten ausgeführt. Die Kosten für die Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 300.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Heute, 7. Juni, beginnen die Hauptarbeiten unter halbseitiger Verkehrsführung. Für eine rasche und effiziente Durchführung der Arbeiten ist eine Sperre der Landesstraße L 52 im Baustellenbereich erforderlich. Die beschilderte Umleitung Richtung Norden (Raab/Thaya) wird für die Dauer der Sperre über die Landesstraßen L 60 (Ludweis) und L 8046 (Tröbings) geführt. Richtung Süden (Horn) wird über die L 1183 (Sabatenreith) – L 1260 (Japons) – L 174 (Wenjapons) – L 8013 (Trabenreith) und L 8038 (Wappoltenreith) umgeleitet.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse