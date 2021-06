FPÖ-Kunasek: „Geschlossen in Richtung Zukunft!“

Graz (OTS) - Nach den heutigen Beratungen im Bundesparteipräsidium und den daraus entstandenen einstimmigen Beschlüssen sieht auch der steirische Landesparteiobmann Mario Kunasek die Weichen für eine weiterhin positive Zukunft und eine gute Entwicklung der Freiheitlichen Partei Österreichs gestellt. Die Unterredungen waren geprägt von Konstruktivität und Einstimmigkeit. „Mit Herbert Kickl wurde heute ein erfahrener Parlamentarier und hervorragender politischer Kopf zum Bundesparteiobmann designiert. Ich bin der Überzeugung, dass wir mit ihm an der Spitze der Bundespartei exzellente Politik im Sinne der heimischen Bevölkerung sicherstellen können. Das Ziel als Freiheitliche Partei ist weiterhin, vom Arbeiter bis zum Unternehmer sowie von Jung bis Alt über unterschiedliche Gesellschafts- und Berufsschichten hinweg die wichtigen Themen anzusprechen. Diesem Anspruch als soziale Heimatpartei können wir mit der heute klar unter Beweis gestellten Geschlossenheit mit Sicherheit gerecht werden. Die Freiheitlichen stehen seit jeher für eine Politik, die für die Menschen da ist – sei es als starke Oppositions- oder als tatkräftige Regierungspartei wie etwa in Graz“, so der steirische FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek abschließend.





