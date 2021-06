Digitale Podiumsdiskussion „Wieviel Papa braucht ein Kind?"

Schweden hat seit vielen Jahren in Sachen Gleichstellung und

Väterkarenz eine Vorreiterrolle inne, doch wie steht es um die

Etablierung einer modernen Väterrolle in Österreich? Auf Initiative

der Schwedischen Botschaft wollen wir mithilfe der „Zuhause mit

Papa“-Kampagne alte Rollenbilder aufbrechen und stellen im Rahmen

der virtuellen Podiumsdiskussion die Frage „Wieviel Papa braucht ein

Kind?“. Mit dabei ist u.a. TV Moderator und Zweifach-Papa Florian

Danner, der über die Väterrolle in Haushalt, Kindererziehung und

Familienleben in Österreich erzählt.



Gesprächspartner:innen:



• Helena Zimmerdahl, gesandte Botschaftsrätin und

stellvertretende Schwedische Botschafterin

• Alexandra Pölzl, Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Familie

und Kinder

• Catharina Fendt, Country Communication Manager IKEA

Österreich

• Florian Danner, TV-Moderator und Kampagnen-Botschafter

„Zuhause mit Papa"



Datum: 11.6.2021, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Digital

Digitale Pressekonferenz



Url: https://eventmaker.at/professional/digitale_podiumsdiskussion_wieviel_papa_braucht_ein_kind/



