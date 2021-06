SPORT 2000 erweitert Angebot um Berg Profis

Ohlsdorf (OTS) - Seit April 2021 ergänzen 43 SPORT 2000 Berg Profis die bereits bestehenden Profi Händler im Bereich Running, Bike, Teamsport und Ski. Die SPORT 2000 Profis bieten professionelle Beratung und Top-Produkte für anspruchsvolle Sportler. Mit der Ausrichtung auf spezialisierte Händler verzeichnet SPORT 2000 in den letzten Jahren bereits große Erfolge und stärkt seine zukünftige Marktstellung. Neben den Spezialisierungsangeboten in den Bereichen Bike, Running, Teamsport und Ski erweitert SPORT 2000 das Angebot um die Berg Profis. Bereits jeder zweite SPORT 2000 Händler hat zumindest eines dieser Profi Konzepte erfolgreich umgesetzt. Seit April 2021 werden Kunden bei 43 Berg Profi Händlern auf Topniveau beraten. Die Berg Profis sind die erste Anlaufstelle für Bergsportler und outdoorbegeisterte Menschen in ganz Österreich. Jeder der SPORT 2000 Berg Profi Händler bietet seinen Kunden kompetente und individuelle Beratung in den Bereichen Wandern, Klettern, Trail Running und Skitouren an. „ Nicht selten gefährden sich Bergsportler durch falsch sitzende Schuhe, ungeeignete Kletterausrüstung bzw. unpassendes Material. Gerade bei Sportarten im freien Gelände ist es wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen und sich Expertise beim Profi einzuholen, um die Sicherheit beim Outdoorsport zu gewährleisten. Bei der Beratung durch den Profi gilt es, individuell auf die Bedürfnisse und das Level jedes einzelnen Kunden einzugehen “, so Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich.

