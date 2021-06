Lotto: Erneut Solo-Sechser mit 1 Mio. Euro – diesmal in der Steiermark

Solo-Joker nach Jackpot mit 394.000 Euro in Oberösterreich

Wien (OTS) - Eine schier unglaubliche Serie nimmt zur Zeit bei Lotto ihren Lauf, denn die Runde vom vergangenen Sonntag war bereits die fünfte in Folge, in der es (zumindest) einen Sechser gab. Man muss in der Geschichte schon mehr als fünf Jahre zurückblättern, um auf eine vergleichbare Reihe zu stoßen: Im Februar 2016 gab es zuletzt fünfmal en suite „sechs Richtige“.

Einem Steirer gelang diesmal per Quicktipp der Sechser, und der Zufallszahlengenerator platzierte in den vierten von vier gespielten Tipps jene Kombination, die letztlich exakt 1 Million Euro wert war. Es war übrigens der dritte per Quicktipp erzielte Solo-Sechser hintereinander.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl hingegen blieb am Sonntag ein Gewinn aus. Somit geht es am Mittwoch um einen Jackpot mit rund 180.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Sonntag ein Sechser aus. Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner eines Fünfers aufgeteilt und sorgte damit bei 57 Spielteilnehmern für eine Gewinn von je rund 4.900 Euro. Beim LottoPlus Sechser am kommenden Mittwoch geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Einem Spielteilnehmer aus Oberösterreich gelang es als einzigem, den Jackpot beim Joker zu knacken. Für sein „Ja“ zur richtigen Joker-Zahl erhält er mehr als 394.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. Juni 2021

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 96.498,81 65 Fünfer zu je EUR 1.619,50 154 Vierer+ZZ zu je EUR 205,00 3.446 Vierer zu je EUR 50,90 4.674 Dreier+ZZ zu je EUR 16,80 56.835 Dreier zu je EUR 5,50 209.809 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 24 27 29 32 35 45 Zusatzzahl 6

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. Juni 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 57 Fünfer zu je EUR 4.851,40 2.264 Vierer zu je EUR 20,70 37.875 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 11 20 28 34 40

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. Juni 2021

1 Joker EUR 394.338,20 12 mal EUR 8.800,00 93 mal EUR 880,00 1.006 mal EUR 88,00 10.840 mal EUR 8,00 104.439 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 7 5 4 6 5

