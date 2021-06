„ORF III Kulturdienstag“: „Erbe Österreich“ mit u. a. Finale von „Die Reisen der Habsburger: Franz Ferdinand“

Außerdem: „Habsburg privat“, „Schloss Artstetten“, Fußballrunde in „erLesen“ und „In memoriam Friederike Mayröcker: Wilder, nicht milder“

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ am 8. Juni 2021 zeigt im Hauptabend den finalen Teil von „Erbe Österreich: Die Reisen der Habsburger“. Diesmal wird Thronfolger Franz Ferdinand quer über die Erdkugel begleitet. Anschließend beleuchtet „Erbe Österreich“ die Freizeitvergnügen der Habsburger und besucht das Schloss Artstetten. In „erLesen“ begrüßt Heinz Sichrovsky eine fußballaffine Runde rund um Alex Kristan, Steffen Hofmann, Elisabeth Auer und Thomas Sautner, bevor ORF III der Schriftstellerin Friederike Mayröcker mit einem Porträt gedenkt.

Am Morgen liefert „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) die neuesten Nachrichten des Tages. Im Vorabend besucht „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) im Rahmen der „ORF III Festivalinitiative“ das Dramatikerinnenfestival in Graz.

Den „ORF III Kulturdienstag“ eröffnet „Erbe Österreich“ mit dem finalen Teil der ORF-III-Neuproduktion „Die Reisen der Habsburger:

Franz Ferdinand“ (20.15 Uhr). Auf dem modernsten Schiff der k. u. k. Kriegsmarine, der SMS Kaiserin Elisabeth, bereiste der Thronfolger Franz Ferdinand ab 1892 buchstäblich die ganze Welt: Indien, Indonesien, Australien, Japan, Kanada und Nordamerika. Von der Weltreise brachte er nicht nur ausführliche Tagebuchaufzeichnungen, sondern auch Tausende Sammelobjekte heim. Anschließend zeigt „Erbe Österreich“ die Dokus „Habsburg privat – Freizeitvergnügen einer Herrscherfamilie“ (21.05 Uhr) und „Schloss Artstetten: Ein Heim für den Thronfolger“ (21.55 Uhr).

Als Countdown zur Fußball-Europameisterschaft begrüßt Heinz Sichrovsky in „erLesen“ (22.45 Uhr) eine Fußballrunde: Zu Gast sind Kabarettist und Parodist Alex Kristan, Rekord-„Rapidler“ Steffen Hofmann, Journalistin und Moderatorin Elisabeth Auer sowie Schriftsteller Thomas Sautner. Alex Kristan ist u.a. für seine Parodien von Fußballgrößen bekannt. Steffen Hofmann, wohl einer der bekanntesten Fußballer Österreichs, erzählt, warum Fußball und Literatur durchaus zusammengehören. Elisabeth Auer ist Botschafterin der Ersten österreichischen Fußballbibliothek und Schriftsteller Thomas Sautner weiß schon länger, dass Fußball mehr als nur Zeitvertreib ist.

Abschließend zeigt ORF III „In memoriam Friederike Mayröcker“ um 23.40 Uhr „Wilder, nicht milder – Friederike Mayröcker im Porträt“. Sie war schon zu Lebzeiten eine Legende in der österreichischen Literaturwelt – die am 4. Juni 2021 im Alter von 96 Jahren verstorbene Schriftstellerin Friederike Mayröcker war bis zu ihrem Tod unvergleichbar in ihrer Klarheit, Klugheit und Kunst. Ungewöhnlich offen zeigt sich die scheue Dichterin im Film von Katja Gasser, die sie dafür in ihrer „Schreibwohnung“ zu ihrem 90. Geburtstag besuchen durfte.

