Raphaela Pammer neu bei bettertogether

Ehemalige Ministersprecherin verstärkt als Senior Consultant die Wiener Kommunikationsagentur

Wien (OTS) - Raphaela Pammer ist seit Juni 2021 Senior Consultant im Team der Kommunikationsagentur bettertogether. „Ich freue mich, bei bettertogether meine umfassende Erfahrung in der Kommunikation von Gesundheits- und Sozialthemen sowie meine Expertise im Bereich Social Media einbringen zu können. Der hochqualitative Anspruch in der Kundenbetreuung und das kompetente, kreative Team machen bettertogether zu einer herausragenden Agentur, in der man gerne arbeitet“, sagt Pammer.

Raphaela Pammer war von 2014 bis 2016 Pressesprecherin von Bundesministerin Sabine Oberhauser im Gesundheits- und Frauenministerium und bis zuletzt in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst als Pressesprecherin tätig. Bei bettertogether ist sie vor allem für KundInnen aus dem Sektor Gesundheit und öffentliche AuftraggeberInnen zuständig. Neben klassischer PR liegt ihr Schwerpunkt im Bereich Social Media.

„Wir freuen uns sehr, dass Raphaela Pammer mit an Bord ist. Ihr breiter Erfahrungsschatz im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, den sie durch ihre Tätigkeit als Pressesprecherin in verschiedenen Institutionen sammeln konnte, ist ein Gewinn für unsere KundInnen“, so Catherina Straub, Geschäftsführerin von bettertogether.

Über bettertogether

Die bettertogether Kommunikations- und Unternehmensberatung ist ein Eigentümer-geführtes Unternehmen und setzt seit zwanzig Jahren Schwerpunkte auf strategische, kreative und gesellschaftlich relevante Öffentlichkeitsarbeit. Zum umfangreichen Agentur-Portfolio gehören weiters interne Kommunikation und Change-Kommunikation, Corporate Publishing, hochwertige Kommunikations- und Medientrainings, Krisenkommunikation, Unternehmensberatung sowie Werbefilmproduktionen bzw. Werbevideos für die sozialen Medien.

Zu den rund 50 Kunden und über 1.000 Referenzen zählen führende Institutionen und Organisationen aus den Bereichen Gesundheit und Soziales, IKT und Infrastruktur, Umwelt und Energie sowie Bildung und Wissenschaft. Das bettertogether-Team umfasst derzeit 24 MitarbeiterInnen. www.bettertogether.com

Rückfragen & Kontakt:

bettertogether GmbH

Kommunikationsagentur und Unternehmensberatung

Tel.: +43 (1) 890 24 09

E-Mail: office @ bettertogether.com