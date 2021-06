Partnerschaft mit Sportleidenschaft: INTERWETTEN in der HUAWEI APPGALLERY

Interwetten launcht als erster Sportwetten-Anbieter Huawei App in der Huawei AppGallery

Ta`Xbiex (OTS) - Pünktlich vor EM-Start legt Interwetten vor und launcht als erster offizieller Sportwetten-Anbieter die neue Huawei App in Österreich, Deutschland und Griechenland. Über 5.000 Sportveranstaltungen pro Woche sind ab jetzt nur noch einen Handgriff entfernt und lassen das Herz vieler Sportfans höher schlagen. Wir wollen unseren Kunden das beste Sporterlebnis bieten und zusätzlich sehen wir mit Huawei enormes Potential, welches wir nutzen wollen.

Mag. Stefan Sulzbacher, Vorstandsprecher Interwetten

„Die Partnerschaft mit Huawei bringt uns der sportinteressierten Zielgruppe einen weiteren Schritt näher. Wir freuen uns sehr, dass wir unser Produkt in der gewohnten Qualität und Convenience in der Huawei AppGallery noch vor Start der Fußball-Europameisterschaft anbieten können. Unsere Kunden in Österreich, Deutschland und Griechenland können nun noch bequemer unser für die App optimiertes Angebot nutzen. Die Zusammenarbeit mit Huawei war unglaublich schnell, unkompliziert und persönlich. Mit Huawei haben wir einen Technologiepartner, der uns kompetent und effizient unterstützt, unser Produkt ständig weiterzuentwickeln und auf allen Geräten benutzerfreundlich und mit höchstem Qualitätsstandard anzubieten.“

Dr. Georg Hanschitz, Head of Austria, Huawei Mobile Services

„Interwetten ist einer der bekanntesten Sport-Wettanbieter Europas mit langer Tradition und starkem Bewusstsein für Verantwortung und Freude am Sport.

Leidenschaft für Wettbewerb ist auch etwas, dass uns als Huawei antreibt. Mit unseren Huawei Mobile Services begleiten wir Millionen Menschen bei ihren täglich in Beruf, Alltag und Sport. Unsere Softwarelösungen bieten App Entwickler/innen unzählige Möglichkeiten ihre Ideen und Innovationen auf unseren Smartphones, Tablets, Wearables und im Home Entertainment Bereich nutzbar zu machen. Mit der Interwetten App haben wir einen neuen, starken Partner an unserer Seite, der Verantwortung und Innovation gleichermaßen lebt. In der Huawei AppGallery wird König Fußball in den Monaten Juni und Juli unübersehbar sein. Nach einem Jahr der Ungewissheit wird nun endlich gespielt und wie bei Großereignissen üblich auch vermehrt gewettet. Wir freuen uns auf spannende Spiele und großartige Tore. Vor allem freuen wir uns auf viele Emotionen, die via Huawei Mobile Services und Interwetten übertragen werden“.

Über Interwetten



Wetten ist unser Sport.

Interwetten bietet 13.5 Mio. Wetten auf 150.000 Liveevents an. Zirka 75 % der Wet-ten werden über das Smartphone platziert. Seit über 30 Jahren bietet Interwetten Online-Entertainment der Spitzenklasse. Neben den klassischen Sportwetten im Bereich Fußball, Tennis, Handball. Eishockey, Biathlon etc. wird das Portfolio von Interwetten durch ein umfangreiches Live -Wettangebot ergänzt.

Das Unternehmen wurde 1990 als Sportwettenanbieter in Wien gegründet und ist seit über 20 Jahren mit der Website www.interwetten.com online.

Das Gründungsmitglied der European Gaming and Betting Association ist seit 2005 von der Malta Gaming Authority (MGA) in Malta lizenziert. Interwetten hat in Spani-en, Schweden und Irland erfolgreich Genehmigungsverfahren durchlaufen und ist seit 2020 auch in Deutschland einer der wenigen lizenzierten Anbieter.



Im Bereich des Spieler- und Konsumentenschutzes verpflichtet sich Interwetten seit jeher auf allen Domains den höchsten Standards.

Link: www.interwetten.com

Mobile: www.interwetten.com/mobile





Rückfragen & Kontakt:

Interwetten Group

Gottfried Pilz

Telefon: +43 1 73210-165

E-Mail: gottfried.pilz @ sportsbook-sw.com