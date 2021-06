Bis zu 720.000 beim Formel-1-GP in Baku im ORF, Rekord für das „Formel 1 Motorhome“ mit 307.000

Fans bereits in EURO-Form: Bis zu 825.000 sahen Österreich – Slowakei im Vorabend

Wien (OTS) - Topreichweiten am gestrigen Sonntag (6. Juni 2021) für den ORF-Sport: Sowohl der GP von Aserbaidschan als auch das letzte Testspiel des Nationalteams stießen auf großes Publikumsinteresse.

Den vor allem in den letzten Runden dramatischen Grand Prix in Baku sahen bis zu 720.000 Motorsportfans, im Schnitt waren 648.000 bei 42 Prozent Marktanteil live via ORF 1 dabei. Mit 51 Prozent Marktanteil wurde in der Zielgruppe 12–29 Jahre ein Saison-Rekord aufgestellt.

Das anschließende „Formel 1 Motorhome“ sahen im Schnitt 307.000 bei 22 Prozent Marktanteil und 26 bzw. 34 Prozent MA in den jungen Zielgruppen – das sind ebenfalls Saison-Bestwerte. Weiterer Zuwachs für den Instagram-Account @orfmotorhome, dem mittlerweile bereits mehr als 19.000 Formel-1-Fans folgen.

Auch das Streamingangebot des ORF zum Grand Prix wurde intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote (Web und Apps) von 4. Juni, bis inklusive 6. Juni, österreichweit insgesamt 268.600 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 888.500 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 12,6 Mio. Minuten.

Fußball-Fans bereits in EM-Form

Am 11. Juni beginnt die 200-stündige ORF-Live-Übertragung von der EURO 2020 und zumindest die ORF-Fußballfans sind bereits in EM-Form:

Bis zu 825.000 ließen sich gestern im Vorabend in ORF 1 das letzte EURO-Testspiel gegen die Slowakei nicht entgehen, im Schnitt waren in der zweiten Halbzeit 709.000 bei 31 Prozent Marktanteil live dabei, in den jungen Zielgruppen lag der Marktanteil bei 41 bzw. 49 Prozent.

Und so geht es am 11. Juni los:

17.05 Uhr: EM-Studio

18.10 Uhr: Heimspiel – Europa am Ball

18.20 Uhr: Q1 Ein Hinweis ist falsch (EM-Edition)

19.05 Uhr: EM-Studio

20.15 Uhr: Türkei – Italien (Kommentatoren: Boris Kastner-Jirka / Helge Payer)

Alle Details sind unter presse.ORF.at abrufbar.

