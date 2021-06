SoHo Simmering & Queer Dance im Gemeindebau: Die Regenbogenfahne als Zeichen der LGBTIQ-Community weht am Simmeringer Amtshaus

Simmering ist bunt! Gemeinsames Aufziehen der Regenbogenfahne mit Simmeringer Bezirksvorsteher Steinhart zum Auftakt der VIENNA PRIDE 2021.

Wien (OTS) - Seit heute Morgen weht die Regenbogenfahne als weithin erkennbares Zeichen für Offenheit und Toleranz mit der LGBTIQ-Community vom Amtshaus Simmering und folgt damit dem Fokus der VIENNA PRIDE 2021, nämlich der Sichtbarkeit.

Mit dem Hissen der Fahne am Enkplatz wurde der erste Tag in VIENNA PRIDE mit dem Simmeringer Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und Vertreter*innen der Soho Wien, der Soho Simmering, der SPÖ Simmering und des Vereins Queer Dance im Gemeindebau symbolhaft und feierlich eingeläutet.

Thomas Steinhart, Bezirksvorsteher Simmering: „Ich freue mich sehr, dass es wieder gelungen ist, in Simmering eine Regenbogenfahne am Amtshaus anzubringen. Es ist ein Zeichen von Weltoffenheit und ein klares Bekenntnis gegen Diskriminierung. Wien hat auf dem Weg zur Gleichstellung viel geschafft, trotzdem haben wir noch viel vor uns. Simmering ist bunt und mit der Regenbogenfahne setzen wir daher ein gemeinsames Zeichen für Gleichberechtigung und Toleranz.“

Tatjana Gabrielli, Vorsitzende der SoHo Wien: „Bis heute ist es in Österreich erlaubt, dass Menschen aus einem Lokal oder Taxi geworfen werden oder eine Wohnung nicht bekommen, nur weil sie schwul, lesbisch oder queer sind. Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung ist legal. Gleichzeitig erleben transidente, intergeschlechtliche und queere Personen noch immer massive Schlechterstellungen im Alltag. Mit dem Hissen der Regenbogenfahne setzt auch der Bezirk Simmering ein klares, solidarisches Zeichen, sich für die Rechte und den Schutz von LGBTIQ-Personen stark zu machen.“

Isabella Willrader, Vorsitzende der SoHo Simmering: „Das Hissen der Regenbogenfahne auf dem Amtshaus Simmering ist eine langjährige Forderung der SoHo Simmering und des Vereins Queer Dance im Gemeindebau. Während der VIENNA PRIDE strahlt ganz Wien in den Farben der Vielfalt und des Stolzes. Als Vorsitzende der SoHo Simmering bin ich natürlich stolz darauf, die Regenbogenfahne auf dem Amtsgebäude des 11. Bezirks zu sehen.“

Karin Erhart, Vorsitzende des Vereins Queer Dance im Gemeindebau: „In einer vom Research Bureau Edda Mogel im Auftrag von Queer Dance im Gemeindebau im September 2020 durchgeführten Umfrage schätzten 40 Prozent der Befragten die Regenbogenfahne als Zeichen der Gleichbehandlung. Ich finde es großartig, dass die Bezirksvorstehung Simmering mit der heutigen Beflaggung sich so klar zu den Anliegen der LGBTIQ-Menschen bekennt.“

Mag. Berthold Heber, Leiter der queeren SPÖ Sektion 6: „Nachdem die Flagge in den letzten drei Jahren nicht gehisst wurde, freue ich mich sehr, dass es mit einem SPÖ-Bezirksvorsteher anders geworden ist. In den letzten Jahren hat man sich auf einen kaputten Fahnenmasten herausgeredet und die vorige Bezirksvorstehung hat nichts unternommen, um den Mast reparieren zu lassen. Als Leiter jener Sektion, in deren Räumlichkeiten der erste Queer Dance im Gemeindebau veranstaltet wurde, bin ich glücklich darüber, dass Simmering mit der Regenbogenfahne ein sichtbares Zeichen für wirkliche Gleichberechtigung der LGBTIQ-Community und gegen Ausgrenzung von Menschen setzt.“

Auch gibt es heuer im Rahmen der VIENNA PRIDE die Straßenbahn-Aktion zur Erhöhung der Sichtbarkeit der LGBTIQ-Community im öffentlichen Raum. Seit dem 1. Juni sind 450 Straßenbahnen mit Regenbogen-Fahnen auf 28 Wiener Straßenbahn-Linien unterwegs. Gemeinsam haben die Soho Simmering und Queer Dance im Gemeindebau die Pat*innenschaft für die Regenbogenstraßenbahn Linie 11 übernommen.

Soho Simmering

Die SoHo Simmering ist die Themensektion der SPÖ Simmering für Gleichberechtigung und Chancengleichheit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Inter- und Transpersonen sowie Heterosexuellen in der Wiener Vorstadt.

https://www.facebook.com/SOHO.Sektion11

Queer Dance im Gemeindebau

Der Verein Queer Dance im Gemeindebau will die Menschen in Simmering - über alle Generationen und über alle politischen, kulturellen und ethnischen Grenzen hinweg - zusammenbringen und damit unsichtbare Schranken im Miteinander abbauen.

Queer Dance im Gemeindebau wurde als Tanzveranstaltung konzipiert, die das Thema LGBTIQ in die Außenbezirke und damit neues Leben in den Gemeindebau bringt, und eine unglaublich positive Dynamik von Toleranz, Sichtbarkeit, Stolz und Freude auslöst und auch erlebt.

https://www.facebook.com/QueerDanceImGemeindebau/

