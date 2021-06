SPÖ-Herr: „Immer mehr Menschen fliehen vor den Folgen der Klimakrise“

Unser Handeln befeuert Fluchtursachen in Ländern des Globalen Südens

Wien (OTS/SK) - „Die Klimakrise ist mittlerweile eine der Hauptursachen, warum Menschen flüchten müssen“, betont SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr angesichts der heute startenden Initiative der Arbeiterkammer Wien und NGOs „Das Recht, nicht gehen zu müssen“, die sich mit Fluchtursachen auseinandersetzt. Für die Abgeordnete ist klar: „Wir müssen die Ursachen bekämpfen, die Menschen zwingen ihre Heimat zu verlassen, denn für viele sind wir auch mitverantwortlich!“ ****

So ist die EU nach China und den USA die drittgrößte Verursacherin von CO2-Emissionen und damit maßgeblich für die Klimaerhitzung, Umweltkatastrophen und Umweltzerstörung mitverantwortlich. „Die Klimakrise ist ein globales Problem, das aber nicht alle gleich trifft“, ergänzt Herr und erklärt: „Gerade der Dürregürtel südlich der Sahara, Zentral- und Südost-Asien und niedrig liegende pazifische Inselstaaten sind besonders betroffen!“ Herr betont, dass es deswegen eine ehrgeizige und konsequente Klimapolitik in Österreich und Europa brauche, denn: „Nicht die Flüchtenden sind die Bedrohung, sondern die Klimakrise selbst!“

Neben der Wichtigkeit einer sozial-ökologischen Transformation von Produktions- und Lebensweisen in Österreich und Europa verweist die Abgeordnete einmal mehr auf ihre Forderung nach einem Lieferkettengesetz: „Mit einem solchen Gesetz können wir aktiv dafür sorgen, dass umweltschädliche und unter unmenschlichen Bedingungen produzierte Produkte nicht mehr verkauft werden dürfen. Der Profit darf nicht weiter über Umwelt und Menschen gestellt werden!“ Herr unterstreicht außerdem, wie wichtig es ist, sich endlich mit dem Thema Flucht und Klimakrise auseinanderzusetzen. „Diese Initiative der AK Wien und NGOs zeigt deutlich: Wir müssen dringend handeln und endlich die Fluchtursachen und nicht die Geflüchteten bekämpfen – allen voran die Klimakrise und die Katastrophen, die sie mir sich bringt“, so die Umweltsprecherin abschließend. (Schluss) up

