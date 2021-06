„DIE.NACHT“: Tom Schilling und Franz Schuh bei „Willkommen Österreich“ am 8. Juni

Außerdem: Wiedersehen mit den „Pratersternen“ und der „Sendung ohne Namen“ in ORF 1

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann verabschieden sich mit der neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 8. Juni 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 in die wohlverdiente Sommerpause. Vor dem Urlaub schauen noch Schauspieler Tom Schilling sowie Autor und Philosoph Franz Schuh im Studio vorbei. Stand-up-Comedy vom Feinsten liefern danach um 23.15 Uhr wieder die „Pratersterne“: Hosea Ratschiller begrüßt beim Dacapo Viktor Gernot, Katie La Folle, Mathias Novovesky und Martin Spengler & die foischn Wiener. Und für „Halluzinationen“ sorgt um 23.45 Uhr das Wiedersehen mit der „Sendung ohne Namen“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Grissemann nimmt die mit Gernot Kulis in der vergangenen „Willkommen Österreich“-Sendung geschlossene Faßmann-Challenge an und muss speziell in dieser Rolle über sich hinauswachsen. Schauspiel-Tipps kann er sich bei Tom Schilling holen. Dieser ist ab Juli in David Schalkos neuer Serie „Ich und die Anderen“ zu sehen.

Über sich und die anderen sinniert auch Franz Schuh. Der Autor und Philosoph hat ein Buch mit dem ambivalenten Titel „Lachen und Sterben“ geschrieben. Welche Querverbindungen zwischen diesen Themen gezogen werden, darüber spricht er mit Stermann und Grissemann in „Willkommen Österreich“.

„Pratersterne“ mit Gernot, La Folle, Novovesky und Spengler & die foischn Wiener um 23.15 Uhr

Hosea Ratschiller lädt wieder zum Stand-up-Abend für bekannte und vor allem für weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler ins „Fluc“ am Wiener Praterstern. In dieser Folge liefern Viktor Gernot, Katie La Folle, Mathias Novovesky und Martin Spengler & die foischn Wiener Stand-up-Comedy vom Feinsten.

„Sendung ohne Namen: Halluzinationen“ um 23.45 Uhr

Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass viele Menschen Dinge sehen, die gar nicht da sind? Man hat das Gefühl, dass die Gesellschaft unter Halluzinationen leidet, an denen man zwar die Befindlichkeiten, Wünsche, Trugbilder, aber keine Realität ablesen kann. Wobei: Was ist Realität? Da sind die Halluzinationen schon interessanter.

