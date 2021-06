Anlässlich des Pride-Month: SodaStream & Laverne Cox veröffentlichen Pride-Kampagne!

SodaStream und Star Laverne Cox veröffentlichen Pride-Video-Kampagne, die Cox als Superheldin für LGBTQI+-Rechte in Szene setzt.

SodaStream und die prominente trans* Botschafterin ermutigen mit bezauberndem Animationsfilm, die eigene „Rainbow Story“ zu erzählen

SodaStream launcht limitierte, handgefertigte Pride-Edition des neuen Wassersprudlers DUO

SodaStream spendet für LGBTQI+-Organisationen



07. Juni 2021 - Die weltweit führende Wassersprudlermarke SodaStream hat Anfang Juni ihre neue Kampagne zur Unterstützung der Pride-Bewegung 2021 veröffentlicht. Dafür arbeitet SodaStream in diesem Jahr mit der Emmy-nominierten Schauspielerin Laverne Cox zusammen, setzt die prominente trans* Botschafterin in dem bezaubernden Animationsfilm „Rainbow Story“ in Szene – und launcht darüber hinaus die neue Wassersprudler-Generation SodaStream DUO als Sondereditionsmodell in streng limitierter Auflage.

Hier geht’s zum Kampagnenvideo.

Das Video zeigt Laverne als Superheldin und führt uns durch die Schlüsselmomente ihres Lebens. Der Film beginnt mit einer Live-Szene der Protagonistin und geht fließend in eine fantasievolle Animationswelt über, in der die Lebensgeschichte von Laverne in wunderschönen Bildern nacherzählt wird. Wir sehen, wie sie sich von Kindheit an mit den Herausforderungen des Lebens zu der starken Frau entwickelt, die sie heute ist. Die ganz persönlichen Erfolge, die sie feiert, waren gleichzeitig Meilensteine der LGBTQI+-Bewegung und einige bedeuteten sogar eine Premiere für die trans* Community auf der ganzen Welt. So war Cox mit ihrer Rolle als Sophia Burset in der Netflix-Serie „Orange is the New Black“ die erste trans* Frau, die für einen Primetime Emmy Award nominiert worden ist, als Wachsfigur bei Madame Tussauds abgebildet wurde und ist heute eine der weltweit bekanntesten Botschafterinnen im Bereich LGBTQI+-Rechte. Das Video gibt dem Zuschauer die Botschaft von Laverne mit auf den Weg, die dazu ermutigt, stolz die eigene „Rainbow Story“ zu teilen.

SodaStream DUO in der Rainbow-Pride -Edition

Zur Feier des Pride-Monats bringt SodaStream die neue SodaStream DUO als limitierte Handmade-Pride-Edition im Rainbow-Design heraus. Die neue Wassersprudler-Generation DUO überzeugt durch ein duales System, mit dem Leitungswasser sowohl in 1-Liter-Glas- als auch in wiederverwendbaren 1-Liter- Kunststoffflaschen aufgesprudelt werden kann. Die stark limitierte Rainbow-Pride-Edition ist ab sofort im SodaStream Online-Shop verfügbar.



Unterstützung für LGBTQI+ Organisationen

Um den guten Zweck zu unterstützen, arbeitet SodaStream auf globaler Basis das dritte Jahr in Folge mit ILGA World, einer globalen LGBTQI+- NGO, zusammen. 10 % des Verkaufserlöses der Rainbow-Story-Produkte kommen der Organisation zugute. In Österreich und Deutschland spendet SodaStream 25 % der Einnahmen aus der limitierten DUO Handmade-Pride-Edition an den Bundesverband Trans* e. V., der sich für geschlechtliche Selbstbestimmung und Vielfalt einsetzt. „Ich liebe SodaStream und ich liebe auch die Idee, eine Superheldin zu sein. Außerdem finde ich es wunderbar, dass ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der SodaStream-Rainbow-Story-Produkte an NGOs geht, die sich für die LGBTQI+ Community auf der ganzen Welt stark machen", kommentiert Laverne Cox: „Ich denke, dass es wirklich darum geht, etwas zurückzugeben und sich einfach einzusetzen.“

SodaStream setzt Pride-Kampagnen fort

„Wir bei SodaStream stehen für Gleichberechtigung. Deshalb freuen wir uns, auch dieses Jahr wieder am Pride-Monat teilzunehmen, und fühlen uns geehrt, mit Laverne zusammenarbeiten zu dürfen, die eine echte Superheldin ist und uns alle inspiriert", kommentiert Karin Schifter-Maor, Global Chief Marketing Officer von SodaStream: „Und natürlich hoffen wir, dass unsere Sonderedition alle dazu ermutigt, ihre eigene Geschichte mit Stolz zu erzählen." Mit der Rainbow-Kampagne 2021 setzt SodaStream seine Unterstützung der Pride-Bewegung der letzten Jahre fort. 2020 stand die Aktion unter dem Motto „For the Love of Tomorrow“, 2019 unter „What if we never had to hide“ und 2018 unter „Home is where your love is“.



