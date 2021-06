SPÖ-Kucharowits: Inszenierte „Hilfe vor Ort“ reicht nicht, lassen Sie endlich helfen!

Unser Handeln befeuert Fluchtursachen in Ländern des Globalen Südens

Wien (OTS/SK) - „Die Situation von geflüchteten Menschen auf den griechischen Inseln hat sich bis heute nicht verbessert. Noch immer gibt es keine Gesundheitsversorgung, keine Sanitäranalagen, noch immer sterben Menschen, darunter auch Kinder, in diesen Lagern. Und das offizielle Österreich setzt trotz dieser unerträglichen Lage noch immer nur auf medial inszenierte ‚Hilfe vor Ort‘. Aber das reicht nicht! Es reicht nicht, sich auf Hilfsgüter zu beziehen, die nie angekommen sind. Es reicht auch nicht, Kindern, die von Ratten und Suizidgedanken gequält werden, Zelte hinzustellen, die nicht der Witterung standhalten können. Wir können mehr, lassen Sie, werte Bundesregierung endlich helfen!“, sagt SPÖ-Abgeordnete Katharina Kucharowits anlässlich der heute beginnenden Initiative „Recht, nicht gehen zu müssen“ der Arbeiterkammer. ****

Die Abgeordnete fordert daher mit aller Vehemenz die sofortige Evakuierung der Lager sowie die Aufnahme der Menschen - so viele Gemeinden, NGOs, Initiativen stünden in Österreich bereit - und plädiert zudem auch für eine aktive Friedenspolitik: „Wir müssen endlich Fluchtursachen bekämpfen und uns gegen Ausgrenzung, Konflikte und Kriege einsetzen. Dafür braucht es endlich eine internationale Friedenspolitik, die auf sozialer Gerechtigkeit und Menschenrechten basiert und das Wohl der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Denn alle Menschen müssen das Recht haben, nicht gehen zu müssen“, betont Kucharowits und fügt abschließend hinzu: „In einer globalisierten Welt tragen auch wir hier Verantwortung. Schließlich wissen wir längst, dass unser Handeln Auswirkungen auf die Länder des Globalen Südens hat. Gerade deshalb ist auch die von der Arbeiterkammer gesetzte Initiative so wichtig. Sie führt uns diese Verantwortung deutlich vor Augen“. (Schluss) up



