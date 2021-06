SPÖ-Holzleitner: Kinder haben Rechte, egal woher sie kommen und wo sie leben!

Unser Handeln befeuert Fluchtursachen in Ländern des Globalen Südens

Wien (OTS/SK) - Mit den UN-Kinderrechten haben sich beinahe alle Staaten dafür ausgesprochen, das Wohl der Kinder in den Vordergrund zu rücken. Dazu zählt auch das Recht auf Leben und Entwicklung. Jene Länder verpflichten sich, in größtmöglichem Umfang die Entwicklung der Kinder zu sichern. Unser Auftrag endet nicht bei den Staatsgrenzen, sondern wir müssen bedenken, dass unser Handeln auch Auswirkungen auf andere Länder hat. Die Initiative der Arbeiterkammer „Das Recht, nicht gehen zu müssen“ greift diesen Aspekt der globalen Ungleichheit auf. „Alle Kinder haben Rechte, egal woher sie kommen und wo sie leben! Es ist unser Auftrag, diese Kinderrechte ernst zu nehmen und zu verteidigen. Egal, ob es das Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht ist, das Recht auf Schutz vor sexueller und wirtschaftlicher Ausbeutung oder das Recht auf Bildung. Wir müssen uns vehement dafür einsetzen, dass Kinder alle Chancen haben und geschützt werden“, so die SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Eva-Maria Holzleitner. ****

Die Abgeordnete fordert daher, dass Kinderrechte nicht nur als Lippenbekenntnis bestehen, sondern in den Mittelpunkt gerückt werden müssen. Auch für Österreich gibt es Empfehlungen des UN-Kinderrechteausschusses, die es abzuarbeiten gilt, um bessere Entfaltungsmöglichkeiten für alle Kinder zu schaffen. Dabei darf der globale Aspekt nicht außer Acht gelassen werden: „Unser Handeln hat Auswirkungen auf die Länder des Globalen Südens und die Kinder und Jugendlichen die dort leben. Die von der Arbeiterkammer gesetzte Initiative ist enorm wichtig, um uns dieser Verantwortung stärker bewusst zu werden“, so Holzleitner abschließend. (Schluss) lp

