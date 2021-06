ProSiebenSat.1 PULS 4 und Kastner & Öhler setzen als First Mover gemeinsame AddressableTV-Kampagne mit Shopping-Funktion um

Café Puls Moderator:innen präsentieren sich diese Woche bei Österreichs erstem Frühstücksfernsehen in Kastner & Öhler Mode, die die Zuseher:in vom TV aus erwerben kann

Wien (OTS) - Gemeinsam mit dem bekannten Grazer Modehaus Kastner & Öhler setzt ProSiebenSat.1 PULS 4 als First Mover im Addressable TV-Bereich bei Österreichs erstem Frühstücksfernsehen Café Puls eine Shoppable TV-Kampagne um. Dabei werden die Café Puls Moderator:innen Bianca Schwarzjirg, Julia Furdea und Florian Danner ab heute, von 7. bis 11. Juni, täglich ab 05:30 Uhr von Kopf bis Fuß in Kastner & Öhler Mode gekleidet. Gefällt ein Outfit, können die Zuseher:innen vom TV in den Online-Shop von Kastner & Öhler wechseln, wo sie sich das Produkt aus der Sendung direkt nach Hause bestellen können.

Die Zuseher:innen erhalten während der Sendung ein XXL-Ad, über das sie per Smartphone direkt auf eine Landingpage mit den Outfits der Moderator:innen verlinkt werden. Dort können sie sich die Outfits näher ansehen und gleich nach Hause bestellen. Die Zuseher:innen müssen dafür einfach die OK-Taste auf ihrer Fernbedienung drücken, um dann per QR-Code auf die Landingpage im Online-Shop geführt zu werden. „Shoppable TV“ ermöglicht dadurch, die Zuseher:innen vom TV direkt zum Kaufabschluss zu führen.



Bei dieser innovativen Kampagne von ProSiebenSat.1 PULS 4 wird das XXL-Ad während Café Puls aufmerksamkeitsstark platziert. Durch den kontextbezogenen Einsatz wird das Interesse für die Outfits gesteigert und die Zuseher:innen zum Kauf bewegt.



Dr. Michael Stix, CCO ProSiebenSat.1 PULS 4: „Mit Shoppable TV bieten wir unseren Kund:innen eine völlig neue Möglichkeit, eine direkte Customer Journey vom TV bis zum Kaufabschluss zu kreieren. Die Kombination aus dem aufmerksamkeitsstarken XXL-Ad und dem komfortablen Kaufprozess bietet flexibelste Möglichkeiten, um potenzielle Kund:innen im TV anzusprechen und sie bis zum Kauf zu begleiten! Ich freue mich, mit dem renommierten Modehaus Kastner & Öhler einen starken Partner gefunden zu haben und gemeinsam als First Mover diese Shoppable TV-Kampagne zu verwirklichen!“

Mag. Martin Wäg, Vorstand Kastner & Öhler: „Mit Moderator:innen als Models zu arbeiten, ist ein sehr spannender Ansatz. Das neue Konzept der direkten Kundenansprache in der Zusammenarbeit mit Puls 4 ist sehr vielversprechend und ich bin schon neugierig auf die Wirkung!“

