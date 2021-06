WKÖ-Spitze: Neuregelung der Kurzarbeit ist klares Signal am Weg aus der Pandemie

Unbürokratische Lösung für Betriebe wurde gefunden

Wien (OTS) - „Die Kurzarbeit ist ein Herzstück für die Comeback-Phase und mit der Neuregelung der Kurzarbeit wurde ein klares Signal am Weg aus der Pandemie gesetzt. Mit der Anpassung der Kurzarbeit haben wir eine gute Lösung erzielt, auch um besonders betroffene Betriebe weiter abzusichern. Denn gerade in Tourismus, bei den Messebetreibern, den Veranstaltern oder der Stadthotellerie benötigen wir noch einen längeren Atem. Das künftige Kurzarbeitsmodell geht stärker auf die individuelle Betroffenheit ein und ist daher besonders treffsicher“, sagt Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Die neu getroffene Regelung „werde sich für den Steuerzahler und den Standort rechnen“, so Karlheinz Kopf, Generalsekretär der WKÖ: „Die Kurzarbeit hat bereits hunderttausende Arbeitsplätze gerettet. Betriebe, die ihre Fachkräfte halten können, können wieder rasch durchstarten und weitere Arbeitsplätze schaffen, wenn auch für sie der Aufschwung kommt.“

„Wir wissen, dass es eine starke Nachfrage nach einem Weiterbestehen der Kurzarbeit in den stark betroffenen Branchen gibt. Gleichzeitig werden Unternehmen die Kurzarbeit auch weiterhin auch aus Nicht-Corona-Gründen benötigen. Die beiden künftigen Kurzarbeits-Varianten sind eine unbürokratische Lösung für die Betriebe und eine gute Investition in die Stabilisierung des Arbeitsmarktes in Krisenzeiten“, betont die WKÖ-Spitze abschließend. (PWK 278/DFS/US)

